Фестиваль бега объединил семьи

Спортивная часть праздника началась утром: уже в 10 часов самые маленькие участники (3 и 4 года) стартовали на дистанции 100 метров. Через час их сменили ребята постарше – от 5 до 9 лет. Завершили программу одиночных забегов подростки – от 10 до 21 года.

Каждый забег был напряженным и захватывающим: родители с трибун поддерживали своих детей, хвалили. А сами участники бежали до самого финиша с поражающей скоростью. Даже самые маленькие спортсмены до последнего держали темп. На финише каждый участник забега получал памятную медаль и протеиновый батончик на перекус.

В 13 часов стартовали семейные эстафеты, которые стали пиком праздника: мамы, папы и их дети объединялись в дружные команды, чтобы вместе пробежать дистанцию. Они по очереди пробегали круг по стадиону и передавали эстафетные палочки под возгласы «Давай!», «Ты сможешь!» и «Беги!».

– Бег развивает здоровье. Он помогает заполнить свободное время. Особенно приятно оказаться в числе победителей соревнований, – поделилась эмоциями Ангелина, одна из участниц забега. – Сегодняшний фестиваль объединил всех. Здесь весело и интересно!

В перерывах между забегами дети, их родители, бабушки и дедушки смогли побывать на семейном пикнике. Здесь творческие коллективы представили свои образовательные учреждения. Например, в одной из зон каждый юный гость мог попробовать сыграть на барабане или гитаре. Работало много развивающих станций: дети рисовали солью, играли в песке, решали головоломки.

Самых юных гостей праздника развлекали аниматоры и танцевальные коллективы Гатчины. Конечно, не обошлось без угощений: на территории стадиона дети могли полакомиться сладкой ватой и выпечкой.

– Мы считаем, что бег – это важно, так как это активность для детей, которая поддерживает здоровье с ранних лет, – рассказали Валерия и Диана, волонтеры игрового проекта «Дружинушка», которые устроили яркие флешмобы для детей,.

Награждения проходили практически сразу после забегов: семьи собирались у сцены, и ведущий объявлял трех самых быстрых спортсменов в своих возрастных категориях. Всем победителям вручили памятные призы от партнеров праздника.

В рамках фестиваля прошел парад беговых клубов и школ Гатчины: 12 коллективов рассказали о направлениях занятий и пригласили присоединиться к своим командам.

В этот день на «Спартаке» царила атмосфера радости и единства духа. Фестиваль бега стал возможностью не только отпраздновать День России, но и провести время в кругу самых близких, которые всегда поддержат и будут любить.

Софья Фагерева