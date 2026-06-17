При предоставлении бесплатной земли должен учитываться принцип «оседлости»

Основной причиной разработки законопроекта стала неоднозначная правоприменительная практика. Как отметили авторы инициативы, действующие нормы позволили ветеранам боевых действий (ВБД) и участникам СВО, заключившим контракты в других субъектах РФ (в том числе в Санкт-Петербурге), оформлять регистрацию в Ленинградской области для постановки на учет в льготную очередь. Это создало дисбаланс и существенно затормозило обеспечение землей самих жителей 47-го региона.

Предложенный законопроект вводит обязательное требование о постоянном проживании на территории Ленинградской области для ВБД и участников СВО. Теперь, чтобы претендовать на получение участка или земельного сертификата, заявитель должен будет прожить в регионе не менее трех лет до момента подачи заявления. Кроме того, для ряда категорий граждан закрепляется условие - наличие регистрации в Ленинградской области на дату заключения контракта или призыва по мобилизации. При этом предусматривается сохранение права на бесплатное предоставление земельного участка за указанными категориями граждан, вставших на учет или получивших земельных сертификат до установления указанного требования.

Также в связи с изменениями в Земельном кодексе РФ (Федеральный закон № 35-ФЗ), областной закон дополняется положением об исключении из принципа однократности. Теперь, если ранее полученный бесплатно участок не может использоваться в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием из-за боевых действий или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданин вправе отказаться от такого участка. При этом право гражданина на бесплатное предоставление земельного участка сохраняется.

Еще одним уточнением расширяется перечень территорий, на которых запрещено самостоятельное образование земельных участков для внеочередников. В связи с обращениями администраций Выборгского и Тосненского районов в него включена вся территория Выборгского района и Тельмановское городское поселение Тосненского района.

Также законопроект учитывает современные цифровые тренды. Вместо обязательных заказных писем с уведомлением, органы власти смогут извещать граждан о решении (постановке на учет или отказе) через Единый портал госуслуг (Госуслуги) или в МФЦ в течение пяти рабочих дней. Это нововведение призвано ускорить документооборот и сделать процесс более удобным для заявителей.

По итогам заседания профильной комиссии законопроект был рекомендован к принятию в первом чтении. Как подчеркивается в пояснительной записке, принятие поправок позволит установить более справедливый принцип распределения земли и обеспечит максимальную защиту интересов граждан, которые действительно проживают на территории Ленинградской области. Окончательное голосование по документу запланировано на одном из ближайших пленарных заседаний ЗСЛО.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области