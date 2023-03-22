Росприроднадзор не пустили на тлеющий полигон «Монита»

21 марта инспекторы совместно с экспертной лабораторией приступили к внеплановой проверке ООО «Монита». Проверка согласована с прокуратурой. Компания уведомлена в соответствии с законом.

Однако должностное лицо компании не допустило инспекторов и лабораторию на объект, тем самым воспрепятствовало выполнению законных требований органа государственной власти. Отказ мотивирован тем, что общество не получало уведомление о проверке, а само мероприятие не согласовано с органами прокуратуры.

Информация о согласовании внеплановой проверки внесена в единый реестр контрольно-надзорных мероприятий. Уведомление вручено под подпись главному инженеру ООО «Монита» на минувшей неделе при посещении объекта, направлено Почтой России и по адресам электронной почты компании.

Прибывший на место сотрудник полиции не смог обеспечить доступ на объект. Составлен акт об отказе ознакомиться с решением о внеплановой проверке. Управление добивается соблюдения требований закона.

Фото: пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора