Социальные проекты получат финансирование

На участие в первом конкурсном отборе на получение субсидий поступило 22 заявки от 22 социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных в Ленинградской области и осуществляющих деятельность на территории Гатчинского района. Все они допущены к очной защите социального проекта.

Защита длилась весь рабочий день. Уверено прошли защиту руководители проектов и некоммерческих организаций (НКО), уже неоднократно получавшие гранты. Приятно отметить, что оригинальных, хорошо продуманных и просчитанных проектов представлено немало. Были такие, в которых сразу захотелось принять участие.

В этом году Центр изучения и сохранения русской старины в деревне Лампово разработал проект «Школа ремесел «Родная старина», в рамках которого планирует организовать не менее восьми интерактивных занятий и мастер-классов. Вести их будут специалисты по различным ремеслам и промыслам. Это резьба по дереву, бытовая роспись, прядение, набойка, изготовление традиционной игрушки, стеклодувный промысел. Мероприятия проекта направлены на восполнение пробелов в истории родного края.

Частное учреждение культуры «Музей Александра Ивановича Куприна», базирующееся в Гатчине на ул. Соборной, приглашает на «КИНОлето с Куприным». Как пояснил краевед Константин Иванов, его проект позволит провести летний досуг детей с пользой. Просмотр кинофильмов и мультфильмов, созданных по произведениям нашего знаменитого земляка, будет сопровождаться экскурсом в историю жизни писателя и его творчества. Посещение кинолектория будет организовано для пришкольных детских лагерей, для сборных семейных групп, а также для организованных туристических детских групп. Для взрослых подготовлена кинопрограмма, в том числе с просмотром цикла «Приключения Жакомино», созданного гатчинскими почитателями творчества писателя.

В этом году больше половины проектов посвящено организации досуга и поддержке различных категорий граждан, культурно-просветительские, творческие, семейные. Причем, восемь проектов связаны с деятельностью женсовета Гатчинского района. Так, клуб «Королевское движение» защищал проект «Счастлива мама – счастлива вся семья», синтез-студия «Мост» - постановку мюзикла, центр «Акуна Матата» - проект «Хранительница домашнего очага», фонд «Ленинградский тыл» - «Квартирник «Все свои», центр «Калина» - проект «С Юлей на кухне», а Гатчинская организация «Всероссийское общество слепых» - «Знакомство с историей, культурой и традициями Ленинградской земли».

Заседание конкурсной комиссии прошло в два этапа. Во втором потоке представлены спортивные, туристические проекты, проекты патриотической направленности, а также проекты, посвященные охране памятников и развитию этноконфессионального согласия.

Хорошо известный в Гатчинском районе Центр патриотического воспитания «Чкалов парк» запросил средства на продолжение развития своего музейного пространства путем внедрения новых, передовых технологий системы аудиогид.

Спортивный клуб «Канку» с 30-летней историей запускает курс «Основы самообороны для детей школьного возраста». В дальнейшем планируется продолжение проекта – ежегодный набор детей в группы по самообороне, а также формирование группы по самообороне для женщин.

Военно-патриотическое объединение «Отчий край» организует «Школу тактико-специальной подготовки».

Социальные проекты представили не только опытные грантополучатели, но и смелые, яркие новички. От центра спортивных достижений «Вверх» интересный проект «КроссФит. Дети» представили молодые спортсмены – российский саночник, призер Кубка мира Александр Горбацевич и инструктор по физической культуре Артем Карнаухов. В рамках проекта планируется провести в поселениях Гатчинского района нескольких открытых тренировок по кроссфиту (система физических упражнений на силу и выносливость и вид спорта). А средства субсидии направить на пополнение материально-технической базы, чтобы сделать данный вид спорта доступным.

Общественный фонд содействия развитию Гатчинского района выступил с профилактическим проектом «Даркнету – нет!» Как пояснила Анна Карпович, цель представленного ею проекта – борьба с пропагандой употребления наркотиков посредством привлечения молодежи к уничтожению на территории Гатчины незаконной рекламы площадок по продаже наркотических веществ в теневой части Интернета.

В ходе очной защиты проектов конкурсная комиссия дала рекомендации и предложения по доработке отдельных направлений работы. Сумма к распределению в ходе конкурсного отбора составляет 3,2 млн рублей. Чтобы удовлетворить все заявки, этих денежных средств не хватает. По предварительным подсчетам, планируется поддержать не менее 20 проектов, а по некоторым откорректировать финансирование.

Напомним, поддержка социально ориентированных НКО осуществляется в рамках муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе». Конкурсный отбор проектов проводится в соответствии с постановлением администрации Гатчинского района «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социальных проектов».

Всего за период с 2016 по 2022 год было поддержано более 100 проектов на общую сумму более 15 млн рублей.

Татьяна Можаева