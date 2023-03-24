Минюст разъясняет

Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает о необходимости приведения уставов казачьих обществ в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» в части определения порядка согласования и утверждения уставов и атаманов казачьих обществ.

Информация о правовых актах, в соответствии с которыми необходимо привести в соответствие уставы казачьих обществ, размещена на официальном сайте Главного управления https://to78.minjust.gov.ru/ru/events/1454/