«Мы ставим спектакль!», или Кто открывает дверь в лето

Студийцы «Двери в лето» репетируют в духовно-просветительском центре Покровского собора Гатчины. Здесь же проходят их выступления перед зрителями. А ещё ребята выступают в других городах, на фестивалях и возвращаются с призами. В январе они представили один из своих спектаклей на новой для себя площадке — в городской библиотеке им. А.И. Куприна. Выступили и сорвали множество аплодисментов, искренне удивив всех!

Как открыть дверь в лето?

Дверь в лето ребятам помогают открывать настоящие профессионалы — увлечённые и любящие педагоги. Руководителя студии Наталью Корух хорошо знает театральная Гатчина по постановкам Гатчинского ТЮЗа.

— Я профессиональная актриса, окончила Театральную академию в Санкт-Петербурге (мастерская Владимира Петрова), - говорит Наталья Сергеевна. - Так получилось, что судьба привела меня в Гатчинский ТЮЗ, где я играю уже много лет. Также работала в Гатчинской гимназии «Апекс» организатором мероприятий и руководителем театральной студии в школе №11. Так что опыт работы с детьми у меня есть. Идею создать театральную студию вынашивала долго. Мне интересно работать с детьми. Мы и своих детей так воспитываем — хотим, чтобы они больше смотрели вглубь, чтобы задумывались о важных вещах, понимали, где живёт и творит истинное добро, где существует хорошая, глубокая мысль, чтобы задумывались над смыслом слова.

Так в 2015 году в небольшой студии на улице Чкалова в Гатчине родился новый театральный коллектив «Дверь в лето».

- Студия стала расти, и нам понадобилось помещение побольше, - рассказывает Наталья Корух. - С появлением в студии моего супруга, Олега Коруха, у нас поменялась концепция. Мы начали ставить детские спектакли с более сложными философскими мотивами. Олег Викторович написал пьесу «Голоса зовут». Мне она очень понравилась, и я предложила поставить её со старшими ребятами. Дети смогли освоить этот сложный материал, и постановка получилась на редкость удачной.

Олег Корух родом с Урала. Окончил Театральную академию в Челябинске.

- У меня были замечательные педагоги, - рассказывает Олег Викторович. - Я увлёкся идеей игрового театра и захотел продолжать её здесь, в Петербурге. Занимался на режиссёрских курсах у Льва Додина. Работал в разных театрах Петербурга, включая областной ТЮЗ - у Сергея Рытова, которого хорошо знает и гатчинский театральный мир. Играл и в постановках Гатчинского ТЮЗа. Но со временем захотелось большего, и я попытался создать театральную студию для взрослых при Гатчинском Доме культуры. Она называлась «Двери». Этот образ означал открытие или возможность открыть для себя что-то новое.

А потом эта дверь «перешла» в название студии «Дверь в лето». Лето — это ведь образ детства. Он работает и для детей, и для взрослых, которые видят в открытых дверях себя — в отражении своих детей. А для старших детей лето — это уже плавный отход от детства. Но если ты держишь эту дверь открытой, в том числе благодаря игре, это ощущение можно сохранить надолго.

Что здесь вообще происходит, а главное — зачем?

В театральной студии «Дверь в лето» занимаются дети от семи до четырнадцати лет. Занятия проходят по программе, состоящей из наработок великих деятелей театра, психологии и педагогики. Это актёрские и речевые тренинги, занятия по пластике, упражнения на развитие воображения и внимания, репетиции и подготовка спектакля.

Занятия по всем дисциплинам ведут профессиональные актёры и хореографы, также имеющие большой опыт педагогической деятельности.

- В основном мы, конечно, отталкиваемся от детей, - говорит Наталья Корух. - Мы смотрим на них и если видим, что в группе чего-то не хватает, то придумываем свои тренинги, добавляя свой материал, чтобы они были более атмосферными.

Как считают руководители студии «Дверь в лето», выступление перед зрителями - один из самых сильных способов самопознания. Сцена – это пространство, которое отлично подходит как для раскрытия внутреннего потенциала, так и для творческой реализации в целом. И дети со свойственными им искренностью и непосредственностью буквально раскрываются перед зрителями, передавая им свою чудесную энергетику, основанную на вере в добро, любовь и человечность.

- За этим очень приятно наблюдать, - говорит Наталья Корух. - Часто дети приходят зажатыми, некоммуникабельными. Но потом именно они оказываются такими трудягами! Они готовы преодолевать себя даже больше, чем взрослые. Очень важно, что ребята работают в коллективе. Они стремятся помогать друг другу, чтобы состоялся хороший спектакль, чтобы донести до зрителей ту мысль, которую мы заложили. Дети учатся чувствовать настроение других, настроение группы. Мне кажется, это умение чувствовать друг друга — жизненно важный навык. К тому же у детей появляется желание говорить об этом со зрителем. А для этого нужно быть абсолютно искренним на сцене, чему способствуют все наши тренинги.

- Дети любят играть, а у нас есть соответствующий опыт, - говорит Олег Корух. - Через игру им легче познавать какие-то важные вещи. И нам приятно: мы разжигаем это пламя в них, а потом уже забрасываем в этот костёр смыслы.

Куда зовут голоса?

Спектакль «Голоса зовут», который представили ребята из старшей группы студии в «Купринке», действительно оказался непростым и по содержанию, и по исполнению. Это своего рода поэтическая притча о сакральном значении голоса в жизни человека. Сказочный сюжет, поэтический текст, сложная пластика, нестандартный подход в режиссёрских решениях — опираясь на эти сценические «инструменты», дети вместе со взрослыми решают сложные вопросы человеческого бытия.

Кстати, в прошлом году спектакль «Голоса зовут» завоевал диплом Межрегионального театрального фестиваля «Б’АRТ’О» - за философское осмысление поэтического материала.

Несмотря на юный возраст, почти каждый из артистов имеет серьёзный опыт репетиций и выступлений. Даже первоклашки занимаются в студии уже несколько лет и принимают участие в каждой постановке коллектива — часто даже не в одной роли, а сразу в нескольких.

По крайней мере, так получилось с их любимым спектаклем «Бык, осёл и звезда», поставленным по мотивам библейской рождественской истории. Ребята называют этот спектакль самым сложным и самым интересным.

- В этом спектакле Рождество Христово показано и передано глазами и голосами животных, - говорит Наталья Сергеевна. - Через их добрую и чистую душу людям передаются свет и любовь.

А совсем недавно, в феврале, в студии прошла премьера спектакля «Малыш Николя» по рассказам Рене Госинни. Зрители увидит забавные и трогательные истории, рассказанные французским мальчиком по имени Николя. Ребята из младшей группы сумели создать на сцене атмосферу спокойных, неторопливых 1950-х годов Франции — чудесное время без телевизоров и гаджетов, время детских игр и приключений.

Этот спектакль тоже получил своё первое призовое место — на этот раз в международном фестивале «Волшебная феерия».

«Мы ставим спектакль!»

Давайте послушаем, что говорят дети — о себе и своей любимой студии.

Лиза, 7 лет: «Я прихожу сюда репетировать. Мне нравится играть. Больше всего мне нравится спектакли ставить».

Николай, 8 лет: «Мне нравится играть, обучаться всяким театральным приёмам. В общем... мне тут нравится!»

Леона, 9 лет: «Я пришла в студию три года назад. У меня есть особенная цель. Тут у меня много друзей и есть занятие. Я репетирую, мы занимаемся тренингами».

Даниил, 12 лет (в студии восемь лет): «Прихожу сюда развивать себя внутренне — в театральном и духовном смысле».

Мартин, 7 лет (в студии три года): «Нравится ходить сюда, играть, зарабатывать кубки, медали, грамоты...».

Богдан, 12 лет (в студии пять лет): «У меня тут много друзей. Мне нравится выступать и выходить из зоны комфорта. Во время игры сначала выходишь из зоны комфорта, а потом становится очень здорово!»

Лиза, 7 лет (занимается год): «У меня здесь много друзей, и мне нравится играть сказки. У меня уже было четыре роли в одном спектакле - «Малыш Николя».

Василиса, 9 лет (в студии три года): «Мне нравится ставить спектакли. У меня тут много друзей. У нас с девочками есть специальный клуб, там четыре человека. Называется КриТонКиВа — по начальным буквам наших имён. Мы всегда вместе! Я люблю на фестивалях выступать, там большой зал, и нас поддерживают наши друзья, наш клуб».

Кира, 11 лет (занимается четыре года): «Мне тут очень нравится заниматься, выступать на сцене. У нас очень хорошие и добрые преподаватели, хорошие ребята».

Ярослав, 7 лет (в студии два года): «Хожу сюда с радостью. Здесь у меня появились новые друзья. Играть очень нравится, потому что мы ставим здесь спектакли».

«Мы ставим спектакли» - эту фразу произносят многие маленькие артисты. И пусть они взяли её у своих педагогов во время репетиций. То, с какой интонацией повторяют её дети, говорит о том, что они здесь - не только ученики и актёры, но и участники творческого процесса. И действительно, как говорят педагоги, дети непосредственно участвуют в постановочном процессе.

- Мы придумываем всё вместе с ними, - говорит Олег Викторович. - Выбираем материал, подбираем для него тренинги. А потом уже из этих тренингов компонуем какую-то историю. Иногда дети хотят сами провести тренинг, и мы даём им такую возможность.

- Иногда дети предлагают что-то поменять, если это, например, «нелогично» по их мнению, - говорит Наталья Сергеевна. - Бывает и так, что мы сами просим детей что-нибудь придумать, если у нас не получается. И каждый показывает, что он увидел в этой ситуации. Что-то мы берём в спектакль...

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Выступления театральной студии «Дверь в лето» можно увидеть на площадке духовно-просветительского центра Покровского собора. Главное - следить за новостями студии, которые появляются на её страничке ВКонтакте. Она так и называется - «Театральная студия «Дверь в лето», г. Гатчина» (https://vk.com/dvervleto451)

Юлия Лысанюк