Молодёжь говорит: «Нет коррупции!»

30 молодых активистов сыграли две игры «Разминка» и «Наша игра», вступали в дискуссию, задавали вопросы.

В ходе первой игры участники разгадывали анаграммы и филворды, наполненные антикоррупционными терминами. Во второй игре — отвечали на вопросы на антикоррупционную тематику из истории, литературы, кино и законодательства.

Целью игр было познакомить молодёжь с базовыми понятиями в сфере противодействия коррупции, научить распознавать коррупционно-опасную обстановку, грамотно вести себя в таких обстоятельствах.

Площадка «Сделай правильный выбор! Скажи коррупции – «нет»!» организована управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области совместно с Комитетом по молодёжной политике Ленинградской области. Ее основная задача — правовое просвещение, формирование правовой культуры и антикоррупционной модели поведения у молодёжи.

С 2016 года управление профилактики коррупционных и иных правонарушений на полях Молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога» ежегодно проводит мероприятия по вопросам в сфере противодействия коррупции.