Глава Минтруда Антон Котяков посетил с рабочей поездкой Ленинградскую область

С 2025 года 41 субъект получит дополнительное финансирование федерального уровня для реализации демографических инициатив. В их числе – Ленинградская область.

В рамках поездки министр осмотрел кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников специальной военной операции. Здесь ветераны получают комплексную поддержку, в том числе профориентацию, профессиональную переподготовку и трудоустройство.

«Сегодня на федеральном уровне есть целый ряд инструментов для поддержки трудоустройства наших бойцов. Это субсидирование найма с компенсацией в размере 3 либо 6 МРОТ – в отдельных случаях, компенсация до 200 тыс. рублей работодателям на создание рабочего места, в том случае если участник СВО имеет инвалидность, бесплатное переобучение для наших защитников по 360 востребованным на рынке труда профессиям. Отдельные меры поддержки можно комбинировать. Кроме того, регионы самостоятельно реализуют актуальные для территорий решения. Так, сегодня посетили мультицентр социальной и трудовой интеграции, обсудили набор инструментов Ленинградской области, перечень которых достаточно широк. Именно такой комплексный подход наиболее эффективен в вопросах создания условий для трудоустройства и самореализации ветеранов специальной военной операции», – отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В социальном гериатрическом центре «Опека Комфорт» глава Минтруда пообщался с коллективом центра, проживающими пожилого возраста и гражданами с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, состоялась встреча с представителями работодателей региона, посвященная вопросам содействия трудоустройству и социальной адаптации ветеранов специальной военной операции.