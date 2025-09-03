3 сентября специалисты Санкт-Петербургского филиала ЦОК АПК рассказали о полезных свойствах рябины

Рябина обыкновенная, принадлежащая к семейству Розовых и трибе Яблоневые (да, плоды рябины — на самом деле яблоки), является не только плодовым, но и лекарственным, а также декоративным растением. Эти деревья могут вырастать до 12 метров в высоту и иметь крону шириной до 5,5 метров.

Обыкновенная рябина, раскинувшая свои корни от лесостепей до Крайнего Севера России, находит свое распространение также в Европе, Азии и на Кавказе.

Изначально плоды обладают кисло-горьким вкусом, но после первых морозов горечь исчезает, и они приобретают приятную сладость с легкой кислинкой, продолжая висеть на ветках.

Исторические факты о горькой ягоде

Рябина, известная с древности, обладает не только лечебными свойствами, которыми пользовались кельтские и славянские племена, но и культурным значением, в частности в скандинавской мифологии. Распространение рябины не ограничивается только её исторической родиной; она была завезена в такие места, как Северная Америка, Фарерские и Азорские острова.

Само название «рябина» в русском языке происходит от слова «рябь», означающего крапинку или веснушку, что описывает внешний вид плодов дерева, ярко выделяющихся в лесу. Эти плоды не только красивы, но и функциональны, так как издревле использовались как приманка для птиц.

В давние времена на территории Древней Руси рябина была окутано мистикой и почитанием. Её считали защитником от злых духов и символом священности.

Ягоды рябины служили пищей, из них готовили лечебные настои, а древесина находила применение в создании различных инструментов. Селекционная работа со временем привела к появлению множества сортов, различающихся по внешнему виду, включая форму кроны и размер, а также по цвету ягод и листьев.

В настоящее время существует свыше ста различных сортов рябины, адаптированных к разнообразным климатическим условиям и нуждам, включая как традиционные плодовые, так и исключительно декоративные виды.

Рябина занимает место на гербе Ижевска, подчеркивая её важное символическое значение.

Существует и народная примета, связанная с рябиной: если в лесу ее много, то осень обещает быть дождливой, что делает этот символ ещё более проникновенным в контексте русской народной культуры.

О пользе и противопоказаниях рябины

Плоды, цветки и листья этого растения используются в медицине благодаря содержанию сорбиновой кислоты, которая обладает антибактериальными свойствами и способствует сдерживанию роста плесени и бактерий. Благодаря этим свойствам, рябина находит применение не только в качестве пищи, но и как ценное лекарственное растение.

— Благотворное влияние на здоровье человека — благодаря богатому комплексу активных компонентов. В её составе находятся витамины С и Е, которые являются мощными антиоксидантами. Эти витамины защищают клетки, способствуют замедлению процессов старения и поддерживают иммунную систему, уменьшая вероятность развития вирусных и простудных заболеваний. Кроме того, в рябине содержатся фитонциды, природные вещества с антибактериальными свойствами, которые эффективны в борьбе с воспалениями, — рассказывает главный специалист испытательной лаборатории Санкт-Петербургского филала ФГБУ «ЦОК АПК» Павел Опякин.

Рябина является ценным источником пищевых волокон, которые способствуют правильной функции желудочно-кишечного тракта и улучшают метаболизм, тем самым помогая избежать запоров. Этот плод также содержит железо, которое в сочетании с витамином С усваивается организмом эффективнее, что делает рябину отличным средством для предотвращения анемии. Кроме того, фолиевая кислота играет важную роль в формировании красных кровяных телец и энзимов, что поддерживает здоровье кровеносной системы.

Рябина богата и витамином А, который играет критическую роль в поддержании здоровья глаз. Кроме того, рябина содержит значительное количество бета-каротина, мощного антиоксиданта.

Стоит учитывать и возможные негативные последствия для здоровья. Люди, склонные к аллергиям, могут испытывать нежелательные реакции, включая покраснение кожи и зуд, при чрезмерном потреблении ягод рябины. Также избыток этих плодов может привести к расстройствам пищеварения, таким как тошнота, рвота, вздутие живота и чувство тяжести. Особенно важно, чтобы люди с неврологическими расстройствами избегали употребления красной рябины, так как она может оказывать стимулирующее воздействие на нервную систему.

Что можно приготовить из рябины

Когда дело доходит до использования рябины в кулинарии, обычно речь идет о черноплодной (аронии). Однако обыкновенная рябина тоже применима в приготовлении блюд.

Поскольку плоды рябины характеризуются своей горечью в свежем виде, их редко употребляют без предварительной обработки. Обычно их начинают есть после первых заморозков, когда уменьшается горечь.

Красная рябина украшает кулинарные творения, придавая блюдам уникальный вкус и аромат. Её плоды используются для создания разнообразных кондитерских изделий, включая желе, варенье, мармелад, а также варят из них компоты и делают наливки. Помимо этого, сушеные плоды превращают в муку и плодовые порошки, которые находят применение в кулинарии.