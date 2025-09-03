«Я знаю как лучше»: диалог поколений, где каждый живёт в первый раз

«Мама — это не только взрослый человек "надо мной". Это мой друг, от которого нечего скрывать. Она не осуждает, не бросается фразами в духе "я знаю, как лучше". В нашей семье понимают, что родительство не делает тебя автоматически всезнающим», — поделилась Марфа.

У телеведущей Тутты Ларсен трое детей. Она признаётся, что, как и любой родитель, училась на ошибках. Участникам дискуссии журналистка рассказала о советах психологов, которые помогли ей в воспитании.

«С первым ребёнком, Лукой, было сложно. В один из моментов моего отчаяния мне попалась лекция от педагога. Он предложил каждый раз, когда ты хочешь отругать ребёнка или применить манипуляцию, представить на его месте значимого для тебя взрослого. Например, мужа, наставника или начальника. А затем — перевернуть ситуацию. Допустим, ребёнок просит купить мороженое. Скорее всего, ты отмахнёшься, аргументируя это тем, что дома есть нормальная еда. А если тебе об этом скажет муж? Для меня было шоком осознание того, что, вставая в позицию взрослого, ты воспринимаешь ребёнка не как индивида, а как единицу, которая зависит от тебя физически и материально. Это несправедливо. Легче быть родителем, который всё знает, но это тупик. Ты с детства обучаешь ребёнка тому, что его не слышат и с ним не ведут диалог», — рассказала телеведущая.

На панельной дискуссии эксперты также затронули вопрос о том, что в современном обществе стало модно обвинять родителей в своих психологических травмах.

«Я прошу вас жалеть родителей. Часто — это недолюбленные в детстве дети. С папой у меня были сложные отношения. Он ушёл, когда мне было семь лет. Общались мало. Затем, когда у меня уже были дети, мы встретились. Тогда отец рассказал о своём послевоенном детстве: как он ел очистки картошки из помойного ведра, травился зелёными ягодами в тайге. А в 9 лет, ослепнув на один глаз, папа похоронил свою мечту — стать лётчиком. Я поняла, что к отцу у меня вопросов нет. Вот у него была корзина с грушами, и он дал мне груши. Ананасов там быть не могло», — поделилась Тутта.

Также участники форума сегодня самостоятельно провели семинары для школьников и студентов города Луга: по ранней профилактике разводов — «Один раз и на всю жизнь» и об аспектах взаимоотношений влюблённых «Отношения молодого человека и девушки». Это часть выездной программы, объединившей три образовательных площадки: «Код памяти», «Код сообщества» и «Духовный код».

Кроме того, группа провела исследование «Оценка дворовых территорий», организовав социальные опросы среди жителей города Луги. Участники сосредоточились на вопросах безопасности дворов и рисках девиантного поведения среди подростков. Анализ выявил проблемы, связанные с формированием добрососедских отношений.

Активисты «Движения Первых» и поисковые отряды отправились по туристическому маршруту по воинским захоронениям Новгородской и Ленинградской областей. Первой остановкой стал мемориал, посвящённый героическому сражению 486-го стрелкового полка 177-й стрелковой дивизии. Здесь, в 1941 году, на Лужском рубеже, советские солдаты полтора месяца сдерживали натиск немецко-фашистских захватчиков.

«На этом историческом месте первая дивизия народного ополчения вступила в неравный бой. Прямо через реку шли немецкие войска. Их атаки были яростными и беспощадными. Но наши солдаты, проявив невероятное мужество, стойко держали оборону на этом рубеже. Участники образовательной площадки смогли не только увидеть противотанковые рвы, но и почувствовать дух тех героических дней. Остановившись у братского захоронения, ребята почтили память тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу», — отметила руководитель краеведческого музея МОУ «Оредежская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза А.И. Семёнова» Елена Яковлева.

Форум «Ладога» стал площадкой не только для обсуждения актуальных вопросов, но и возможностью прикоснуться к важным страницам истории, укрепляя чувство социальной ответственности среди молодёжи.

Организаторами форума выступают комитет по молодёжной политике Ленинградской области совместно с губернатором Ленинградской области и Федеральным агентством по делам молодёжи.