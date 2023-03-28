Ленинградские школьники исследуют мобильные угрозы

Для школьников Уроки цифры — это возможность узнать об основах кибербезопасности, защите данных на устройствах, а также работе специалистов в области информационной безопасности и разработчиков защитных решений для смартфонов.

Обучающие материалы урока разработаны АО «Лаборатория Касперского». По данным компании, у 88% детей в возрасте 7-10 лет есть свой смартфон или планшет, где хранятся их персональные, конфиденциальные и платёжные данные. Материалы нового занятия для детей, родителей и педагогов доступны на сайте проекта урокцифры.рф до 2 апреля.

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы в России «десятилетием науки и технологий», задачи которого осуществляют, в том числе, «Уроки цифры». В 2022 году «Урок цифры» прошли 124 тысячи школьников из Ленинградской области.