Награды гатчинским строителям

Приветствуя собравшихся, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что регион уже несколько лет удерживает лидерство в России по строительству жилья на душу населения, достигая показателя в 2 квадратных метра на человека при населении более 2 миллионов.

- Ленинградская область является безусловным лидером Северо-Запада по общему объему жилищного строительства, опережая Санкт-Петербург. Но самое главное - Ленинградская область строит жилье очень разумно. Мы не просто возводим квадратные метры, мы строим промышленные объекты, общественно-деловые пространства и социальные объекты, - отметил глава региона.

Александр Дрозденко также отметил важность комплексного подхода к развитию жилой среды и поблагодарил за поддержку проектов комплексного развития территории. Также он выразил признательность строителям за участие в программе «Социальные объекты в обмен на налоги», подчеркнув, что строительный комплекс Ленинградской области – это сбалансированная система, обеспечивающая более 90% потребностей в строительных материалах собственным производство

В ходе торжественной церемонии были отмечены достижения лучших специалистов строительной отрасли и компаний.

Девелоперы получили награды за вклад в массовое жилищное строительство, за высокие темпы ввода жилья, за создание объектов социальной инфраструктуры и многое другое. Отдельно подвели итоги конкурса «Лучшей строительной отрасли Ленинградской области 2024» по 14 номинациям - от лучшего застройщика до лучшего производителя стройматериалов региона.

Благодарностью председателя Законодательного собрания Ленинградской области награждена исполнительный директор ООО «Гатчинская строительно-монтажная компания»» Вероника Адамюк.

Центральным событием праздника стало присвоение звания «Почетный строитель Ленинградской области». Его обладателями стали: плотник 6 разряда столярного цеха производственного объединения «Баррикада» Сергей Суверистов, генеральный директор Сиэтл Сити Илья Еременко и директор по развитию компании «Мавис» Вероника Казакова.

– День строителя по праву стал одним из основополагающих праздников для Ленинградской области, – произнес Сергей Бебенин. – Строительная отрасль – базовая для нас, и на ней держится так много, что невозможно переоценить вклад людей, которые вместе с нами выстраивают благополучие жителей нашей области.