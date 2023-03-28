В Ленобласти растет зарплата

По данным Петростата, в январе 2023 года средняя номинальная заработная плата жителей Ленобласти составила 58,9 тыс. рублей, что на 10,7% выше, чем в январе 2022 года. Наибольшую динамику показали доходы специалистов в области информации и связи ― на 34,5%, сотрудников организаций, работающих с недвижимым имуществом (на 20,6%), и в сфере водного транспорта (на 18,4%).

«Рост заработной платы, несмотря на санкционное давление, подтверждает, что принятые меры поддержки экономики работают. В Ленинградской области есть рабочие места, наши центры занятости содействуют трудоустройству, помогают повышать квалификацию, проходить переподготовку», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как отмечают эксперты РИА Новости, в Ленинградской области ― один из лучших показателей в стране уровня заработной платы в малых и средних населённых пунктах по отношению к крупным городам ― он составляет 100%. Зарплата наемных работников за 2022 год выросла на 10,8% ― до 58,9 тыс. рублей. С таким показателем Ленинградская область заняла 13-е место.

По Северо-Западу зарплаты выше только в небольших городах Мурманской области и в Ненецком автономном округе.