Как уберечься детям от мобильных угроз?

Школьники Ленинградской области подключались к онлайн-трансляции. Запись доступна на страничке ЦИТ в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/cit_gatchina.

Автор урока – «Лаборатория Касперского». Тема цифровой безопасности сегодня злободневна как никогда. Начальник отдела стратегических проектов комитета цифрового развития Ленинградской области Дмитрий Рогачев отметил, что по статистическим данным у 88% детей в возрасте 7-10 лет уже есть свой смартфон или планшет. При этом на мобильных устройствах хранится не меньше персональных, конфиденциальных и платёжных данных, чем на компьютерах. Поэтому важно, чтобы с первых шагов в Сети дети умели распознавать мошенников и обеспечивать сохранность своих данных.

В ходе «Урока цифры» руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко затронул самые острые теми безопасного поведения в Сети. Он рассказал, какие цифровые угрозы существуют, чем они опасны, как избежать потери личных данных и обезопасить свои смартфоны.

В частности, Андрей Сиденко объяснил, что фотографиями, видео, перепиской, приложениями и доступом к геопозиции дело не ограничивается: в смартфоне хранится огромный объем данных, и с ними связано много угроз. Действия злоумышленников направлены на нарушение одного из трех свойств информации: доступности, целостности и конфиденциальности.

Среди видов мобильных угроз специалист «Лаборатории Касперского» назвал вредоносные приложения и веб-сайты, содержащие зловредное программное обеспечение; мобильные программы-вымогатели, которые могут зашифровать все ваши данные и не дадут к ним доступа, пока вы не заплатите злоумышленникам.

Скам – отдельный вид угроз, направленный на кражу денег. Это сравнительно простые с технической точки зрения сайты или приложения, которые просят от пользователя какую-то оплату чего-либо.

Фишинг – вид мошенничества, направленный на кражу данных пользователя: логина и пароль от входа в соцсеть, в онлайн-банк и т.д.

Шпионские программы могут не только следить за геопозицией людей, но и читать переписку, смотреть фото, видео, отслеживать поисковые запросы.

Актуальный тренд – фишинг, связанный с интересным фильмом. Пользователям предлагают посмотреть фильм, показывают небольшой отрывок, а затем просят зарегистрироваться. Для доказательства, что вы реальный пользователь, требуют оставить данные вашей банковской карты, чтобы продолжить просмотр. Понятно, что никакого просмотра дальше не будет: целью мошенников была конфиденциальная информация.

Еще один популярный вид мошенничества – поиск компрометирующего материала. Пользователю сообщают, что на него нашлось 568 МБ компромата, и предлагают авторизоваться, чтобы этот компромат посмотреть. За авторизацией последует кража данных.

- Мошеннические атаки становятся более таргетированными. – говорит Андрей Сиденко. – Злоумышленники переходят от количества к качеству: более детально прорабатывается целевая аудитория, приемы усложняются, становятся гибридными: звонки, сообщения в мессенджеры, фишинговые сайты. Опасны мошеннические приложения в Google Play, предлагающие социальные выплаты, инвестиции, микрозаймы – обычно они содержат «трояны». Всегда обращайте внимание, откуда вы получили ссылку!

Андрей Сиденко рассказал, как лучше защитить свои данные:

- храните телефон в заблокированном состоянии,

- используйте надежные пароли с буквами верхнего и нижнего регистра, цифрами и спецсимволами,

- будьте осторожней с текстовыми сообщениями, которые получаете,

- регулярно делайте обновления,

- подключите функцию дистанционного удаления данных на случай утери смартфона – это поможет не дать злоумышленникам доступ к вашим данным.

Непосредственно «Урок цифры» можно пройти на сайте урокцифры.рф, выбрав соответствующий тренажер: задания различаются для учеников младших, средних и старших классов. Также на сайте находятся методические материалы для учителей и родителей.

«Урок цифры» состоит из комикса и интерактивных заданий-тренажеров. По сюжету, два школьника обращаются за помощью к специалистам в области кибербезопасности, чтобы понять, что происходит с их смартфонами и аккаунтом в социальной сети. Ребята погружаются в мир цифровой безопасности и узнают, с какими угрозами могут столкнуться владельцы гаджетов, и как их избежать. Участникам «Урока цифры» предстоит выполнить различные задания, чтобы помочь героям комикса.

По данным Минцифры, в 2022 году в Российской Федерации было зарегистрировано 304 миллиона устройств мобильной связи. За последние два года каждый шестой ребенок сталкивался с онлайн-мошенничеством, еще столько же – с телефонным. У 13% детей оказались взломаны аккаунты в различных сервисах.

«Урок цифры» – это всероссийский образовательный проект, который реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». «Урок цифры» позволяет школьникам получать знания от ведущих IT-компаний. Его задачи – развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация. В 2022 году «Урок цифры» прошли 124 тысячи школьников из Ленинградской области.

Интерактивный «Урок цифры» на тему «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы» будет доступен на сайте урокцифры.рф до 2 апреля.