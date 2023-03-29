Команда Лукашевской школы одержала победу

С ноября 2022 года по февраль 2023 года 80 команд из 8 муниципальных районов Ленинградской области играли в интеллектуальные игры различного формата с целью попасть в финал. 27 марта в Тосно собрались ТОП-10 команд из турнирной таблицы, которые и решали между собой судьбу первого места в чемпионате.

Турнир был посвящен коренным народам Ленинградской области. Все участники и те, кто следил за турниром в социальных сетях, смогли ещё глубже изучить коренные народы 47 региона и узнать много нового интересного о родном крае.

Всего в турнире приняло участие 460 школьников и студентов профессионального образования, было написано более 200 уникальных вопросов различного формата, проведено 19 отборочных игр в Гатчинском, Лужском, Бокситогорском, Лодейнопольском, Приозерском, Всеволожском, Тосненском и Ломоносовском районах.

По итогам финальной игры, которая состоялась в Тосненском дворце культуры, места распределились следующим образом:

1 место – команда «Первые с конца» Лукашевской школы;

2 место – «Медведи», Лодейнопольская школа №2;

3 место – «Алхимики» из Кузьмоловской школы № 1.

Также 8 место заняла команда «Знающие люди» из Пламенской школы.

Тройка победителей получила не только дипломы, но и памятные подарки – кубки, подарочные сертификаты в один из крупных сетевых книжных магазинов, а также брендированные флешки.

Проект «Клуб интеллектуальных игр Ленинградской области «ВЕРСУМ» реализуется командой Ленинградской областной организации РСМ с 2016 года. В 2022 году на реализацию проекта был получена поддержка от Фонда президентских грантов, при которой данный чемпионат и реализуется на территории 47 региона в этом учебном году.

Автор фото: Игорь Боков