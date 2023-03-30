Долг платежом красен

Прошлый год для приставов Ленобласти оказался результативным. Они взыскали в пользу граждан и бюджета страны более 10,7 миллиардов рублей. Главным же достижением стали 660,8 миллионов рублей возвращённых алиментов на содержание несовершеннолетних. Это на 191 миллион больше, чем годом ранее!

Именно работу с социально значимыми категориями исполнительных документов Александр Мосеенков считает приоритетом. Взять хотя бы долги по заработной плате. За 2022 год Управлению удалось вернуть работникам более 44 миллионов рублей недополученных выплат.

В основе этих результатов, по мнению главного пристава области, лежит системный подход и командная работа всего областного управления.

– Коллектив отличается работоспособностью, сплочённостью и опытом. Служить в нём комфортно, – признаётся Александр Владимирович.

Руководитель ведомства отмечает стойкость и железный характер рядовых приставов-исполнителей. Как правило, это девушки, получившие экономическое или юридическое образование. Их трудовые будни не назовёшь простыми!

– Конечно, их работа связана с определённым риском. Бывают и случаи нападения на приставов. К счастью, обеспеченность силовым прикрытием помогает выйти из этих ситуаций, – объясняет Александр Мосеенков.

УФССП по Ленинградской области решает множество задач. Силовым блоком Управления обеспечена охрана зданий всех судов региона. Одних только опасных предметов у посетителей областных судов за год было выявлено свыше тысячи!

Помимо осуществления функций по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, на службу возложены и правоприменительные функции. Так, если должник уклоняется от выплаты алиментов, то после привлечения к административной ответственности его могут привлечь уже к уголовной ответственности.

Выполняется также надзор за деятельностью юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности: банков, коллекторских агентств, микрофинансовых организаций.

– Моя задача – организовывать эту работу и контролировать исполнение. Мне интересно погружаться в конкретные судебные решения, их исполнение вплоть до выезда на места проведений исполнительных действий. Самое главное в этом – оставаться тактичным, соблюдать баланс интересов сторон исполнительного производства, – считает Александр Мосеенков.

Ну а главный совет приставов ленинградцам – вовремя узнавать об имеющихся долгах и штрафах. Получить актуальную информацию можно, зайдя на официальный сайт Управления или позвонив в территориальный орган ведомства. А для любителей высоких технологий существуют и инновационные форматы информирования.

– Федеральной службой судебных приставов реализован проект на основе технологии искусственного интеллекта. Это голосовой бот, доступный по номеру 8-800–3030000: он распознаёт речь абонента, определяет тематику запроса и синтезирует голосовой ответ, – удивил нас Александр Мосеенков.

Помните о необходимости своевременно оплачивать имеющиеся задолженности во избежание применения мер принудительного исполнения!





Как вовремя узнать о задолженностях?

1. С помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Ленинградской области www.r47.fssp.gov.ru

2. В Личном кабинете на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru

3. В филиалах МФЦ, расположенных в каждом районе Ленобласти

4. Для оперативных вопросов функционирует группа телефонного обслуживания граждан и юридических лиц по номеру: 8-812-630-35-36. Время работы: понедельник-пятница

с 09-00 до 18-00 часов.

5. «Умный голосовой бот» по номеру 8-800-3030000.





Александра Родионова