Встреча с бизнес-омбудсменом

Участие в мероприятии приняли представители разных отраслей – производства, торговли, консалтинга, креативных индустрий, образования. Предприниматели рассказали о своей деятельности и пожаловались на ограничения, с которыми сталкиваются в работе. Некоторые проблемы уже можно считать системными: это маркировка товаров и требования о возврате ранее выданных субсидий. Такими жалобами уполномоченный занимается постоянно.

Участники приема выразили заинтересованность в регулярных консультациях и встречах с органами власти и экспертным сообществом. По мнению предпринимателей, такие форматы помогают лучше ориентироваться в государственном регулировании, а также служат площадкой для обмена опытом и установления новых деловых контактов.

Елена Рулева рассказала о возможностях уполномоченного, привела примеры разрешения спорных ситуаций.

- Я использую такие встречи, чтобы информировать предпринимателей о том, что в случае сложной ситуации – если они столкнулись с несовершенством законодательства, с недобросовестной работой отдельных чиновников – можно обратиться к уполномоченному по правам предпринимателей. – прокомментировала Елена Александровна. – Ко мне обращаются даже из других регионов, потому что Ленинградская область представляет интерес для бизнеса, у нас прекрасные условия, хорошие меры поддержки, но бывают ситуации, когда надо помочь. Самое главное – обратиться вовремя, не доводить дело до суда. У нас есть полномочия участвовать в судах в качестве третьего лица или защитника, но моя главная задача – досудебное урегулирование.

Все обращения и пожелания, поступившие в ходе встречи, Елена Рулева взяла в работу.

Андрей Соколов