Соревнования по баскетболу – в честь Дня России

Турнир прошел на уютной уличной площадке Гатчинской школы № 2. Участвовали девочки и мальчики 2014 года рождения и младше, а также девушки и юноши 2011 года рождения и младше.

Результаты девочек 2014 г. р. и младше: первое место – «Королевы 3х3» (Алиса Анискина, Софья Бардовская, Ксения Пошехнова), второе место – «Вундеркинды» (Марина Слётова, Анна Птичкина, Екатерина Добролюбова, Екатерина Лосюкова), третье место – «Девчонки» (Злата Целлер, Екатерина Цыбиногина, Анастасия Цыбиногина, Анастасия Балюра).

У мальчиков 2014 г. р. и младше пьедестал выглядит так: первое место – «Лейкерс» (Сергей Абрамов, Илья Лазаренко, Матвей Голубков, Тимофей Тинтунен), второе место – «Темные лошадки» (Макар Тихонов, Егор Федоров, Платон Верещягин).

Среди девушек 2011 г. р. и младше первое место заняла команда «Ромашки» (Милана Кузнецова, Мария Бушуева, Дарья Бушуева, Мадина Алиева), на втором месте – «Короли промахов» (Анастасия Сонина, Вероника Акимова, Софья Бардовская, Алиса Анискина, Варвара Егорова), на третьем месте – «Хохи» (Ника Васильева, Елизавета Казакова, Елизавета Некрасова, Ксения Пошехнова).

У юношей 2011 г. р. и младше на первом месте «Виталич» (Александр Шамин, Алексей Непарко, Денис Климченко), на втором месте – «Мстители» (Кирилл Шевченко, Елисей Буслаев, Платон Исаев, Матвей Федоров), на третьем месте – «Амбрелла» (Роман Акимов, Авет Никогосян, Кирилл Никонов, Кирилл Тихонов).

Поздравляем всех победителей и призеров!

Фото организаторов турнира