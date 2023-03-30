Витамины: от пользы до вреда – один шаг

- Вряд ли кто-нибудь в наше время и в нашей местности страдает авитаминозом, поскольку авитаминоз – это патологическое состояние организма, возникающее при полном отсутствии одного или нескольких витаминов. Обычно люди употребляют термин «авитаминоз», подразумевая гиповитаминоз – другое болезненное состояние, вызванное недостаточным усвоением витаминов или недостатком поступления этих веществ в сравнении с их расходованием. Так что понятие «весенний авитаминоз» – это, скорее, метафора.

- Тогда каковы признаки гиповитаминоза?

- Проблемы с кожей – сухость, трещины в уголках рта, воспаления, медленное заживление и восстановление после порезов, ожогов, травм, выпадение волос, ломкость ногтей, частые простуды, хроническая усталость, слабость, расстройство сна.

- По каким симптомам можно заподозрить у себя недостачу какого-либо конкретного витамина – до врачебного обследования?

- По тому, со стороны каких органов наблюдаются проблемы, можно предположить у себя нехватку определенных витаминов, чтобы, исходя из этого, сдать анализ крови и узнать точно, чего и сколько вам не хватает.

Например, витамин А – ретинол – необходим для функционирования светочувствительных нервных клеток (фоторецепторов) в сетчатке глаза. От него во многом зависит здоровье кожного покрова, кишечника и мочевыводящих путей. Источник витамина А – печень, в том числе рыбья, яичный желток, сливочное масло, сливки, морская капуста. Каротиноиды – это пигменты, содержащиеся в желтых, оранжевых и красных овощах и фруктах. При попадании в организм каротиноиды медленно преобразуются в витамин А.

Недостаточность витамина D проявляется нарушениями фосфорно-кальциевого обмена, что сказывается на состоянии костной ткани, волос, ногтей, эмали зубов. У детей нехватка витамина D приводит к рахиту, у пожилых людей – к остеопорозу. Один из основных источников витамина D – знаменитый рыбий жир.

Витамин Е – токоферол – это антиоксидант. Выраженный недостаток витамина Е вызывает распад эритроцитов. Отмечаются нарушения функции репродуктивной системы. Витамин Е содержится в растительных маслах, орехах, зелени и ростках пшеницы.

Дефицит витамина В1 – тиамина – проявляется неврологическим симптомокомплексом, получившим название болезни бери-бери. Может поражать мышцы, сердце и головной мозг. Способствует развитию кардиомиопатии, энцефалопатии; пациентов беспокоит боль в проекции сердца, тахикардия. Источник витамина В1 – мясо, особенно свинина и печень, бобовые и картофель.

Витамин В2 – рибофлавин – незаменим для усвоения углеводов и аминокислот. При нехватке рибофлавина люди выглядят бледными, у них появляются болезненные трещины в уголках рта и на губах. Может появиться конъюнктивит, слезотечение, светобоязнь, наблюдается потеря веса и аппетита. Содержится витамин В2 в молоке, сыре, рыбе, яйцах, мясе.

Для дефицита витамина В6 – пиридоксина – характерны кожные и неврологические расстройства. Могут возникать судороги, сыпь, ощущения покалывания в кистях и стопах. Получить пиридоксин можно из пшеничных отрубей, субпродуктов. Для пополнения запасов этого витамина полезно есть говядину, треску, тунца, яйца, пить молоко.

Витамин В9 – фолиевая кислота – жизненно необходим, прежде всего, беременным женщинам. Вообще при недостатке фолатов может развиться анемия, проявляющаяся быстрой утомляемостью, раздражительностью и головокружениями. Тяжелый дефицит витамина В9 приводит к снижению вкусовых ощущений, депрессиям и деменции. К тем же грозным последствиям приводит и тяжелая нехватка витамина В12 – кобаламина. Витамин В9 содержится в зелени, спарже, брокколи, фруктах, особенно цитрусовых, крупах и обогащенном хлебе. Источники витамина В12 – мясо, молоко, лосось, моллюски.

Витамин С – аскорбиновая кислота – незаменим для образования, роста и восстановления костной ткани, кожи и соединительной ткани. На фоне дефицита витамина С тяжелее протекают любые заболевания. Пополнить запас аскорбинки можно с помощью сладкого перца, шиповника, цитрусовых, брокколи, клубники, помидоров.

Витамин РР – никотиновая кислота – снижает концентрацию общего холестерина, препятствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. РР содержится в ржаном хлебе, гречке, фасоли, мясе, птице, рыбе, ананасе, яичном желтке.

Гиповитаминоз биотина – витамина Н – проявляется дерматитом, алопецией, сонливостью, часто отмечаются боли в мышцах. Биотином богаты бобовые, а также цветная капуста и грибы. Недостаток витамина К – филлохинона и менахинона – вызывает нарушения свертываемости крови. Проявляется повышенной кровоточивостью, носовыми кровотечениями и подкожными кровоизлияниями.

- Если мы обнаружили у себя некоторые из этих симптомов – или все сразу – что делать дальше?

- Обращаться к врачу. Первичная диагностика проводится, как правило, терапевтом или педиатром. Определяется симптоматика. Доктор выясняет, чем питаетесь, есть ли сопутствующие хронические заболевания, не применяете ли какие-то препараты, провоцирующие дефицит витаминов и микроэлементов. А может быть, вы курите или злоупотребляете спиртным: алкоголь пагубно воздействует на печень – жирорастворимые витамины не усваиваются, курение разрушает витамин «С».

Это называется сбор анамнеза. Человек, конечно, и сам теоретически может это определить, проанализировав свой образ жизни. Кроме того, есть аутентичные симптомы, характерные для нехватки конкретных витаминов. Далее, определив потенциальный характер гиповитаминоза, следует провести лабораторную диагностику – определить уровень содержания витаминов в крови.

- А не проще ли сразу, еще до того, как появится усталость, и начнут ломаться ногти, купить хороших поливитаминов и начать принимать для профилактики?

- Без анализа, бесконтрольно витамины принимать не следует, потому что гипервитаминоз тоже опасен. Водорастворимые витамины В и С передозировать сложно – избыток этих витаминов выводится из организма с мочой. Но на них могут быть аллергические реакции. Жирорастворимые витамины имеют свойство накапливаться в организме, и побочные эффекты могут быть достаточно серьезные.

Вот, кстати, что касается витамина D. После ковида, когда он входил в схему лечения, и многие слышали про необходимость принимать витамин D в связи с пандемией, его стали пить и не болеющие, «на всякий случай» и в больших дозировках. В результате начало встречаться значительное превышение уровня витамина D в крови.

Прием нескольких витаминных препаратов и микроэлементов (цинк, селен, калий, железо и др.) одновременно также не всегда оправдан: среди них есть вещества, которые нейтрализуют действие друг друга, либо суммируются их нежелательные эффекты.

Назначая большое количество препаратов на одномоментный прием пациенту, мы не можем предположить, как они будут взаимодействовать в организме. Поэтому одна из моих задач как терапевта - минимизировать количество лекарств: проанализировать и систематизировать назначения врачей других специальностей, определить очередность приема (ведь есть жизненно необходимые препараты, есть профилактические курсы) и выбрать схему лечения максимально эффективную и безопасную для пациента.

- Почему возникает гиповитаминоз?

- Причин может быть несколько: недостаток поступления витаминов с пищей, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, нехватка ферментов. Для синтеза витамина D нужен солнечный свет, а в нашем климате солнца недостаточно – витамин D из пищи не преобразовывается, поэтому мы принимаем синтетический.

Среди пищевых причин можно выделить нарушение соотношения основных питательных веществ в рационе – ограничение животного белка и жира при повышенном потреблении углеводов, употребление некачественных продуктов, использование рафинированных углеводов, шлифованных круп, муки тонкого помола, исключение из рациона свежих овощей и фруктов – плюс сезонные колебания содержания в них витаминов. Пагубно влияет на витамины излишняя термическая обработка и неправильное хранение продуктов. Также заработать гиповитаминоз рискуют вегетарианцы, люди с пищевыми нарушениями, увлекающиеся диетами и голоданием.

Нарушать всасывание, метаболизм или накопление витаминов могут тяжелые патологии функции внутренних органов и систем: дисбактериоз, хронические желудочно-кишечные заболевания, инфекции, сахарный диабет, болезни щитовидной железы, заболевания печени, алкоголизм.

Некомпенсированная повышенная потребность в витаминах возникает при беременности и кормлении грудью, повышенных психических и физических нагрузках, тяжелом труде в условиях холодного климата.

- В каком виде лучше принимать витамины – в таблетках, каплях, инъекциях?

- Форма приема витаминов зависит от состояния желудочно-кишечного тракта, степени гиповитаминоза. Если нет причин, нарушающих всасывание и синтез, витамины можно принимать в таблетках или каплях. Если же заболевания желудочно-кишечного тракта и других систем не позволяют использовать таблетированные формы, или нужно быстро восполнить выраженный дефицит витаминов, существуют препараты в виде инъекций.

- К весне, говорят, иммунитет ослабевает. Чем посоветуете его поднять?

- Да, зимой солнца почти не было, витаминов в питании содержалось мало, и накопилась усталость. Все это сказывается на иммунитете. Я не сторонник лекарственной коррекции иммунитета без четких показаний. Тем более я против самостоятельного приема пациентами иммунокорректирующих препаратов для «профилактики» ОРВИ.

В большинстве своем, наш иммунитет способен сам прекрасно справиться с сезонными заболеваниями. Чтобы помочь ему, не нужно изобретать велосипед. Есть давно проверенные способы: прогулки на свежем воздухе (при этом одеваться адекватно погоде), закаливание (не обязательно нырять в прорубь, достаточно контрастного душа, воздушных ванн), употреблять в пищу природные антисептики и иммуностимуляторы (имбирь, мед, лимон, редька, клюква, брусника и др.).

Беседовала Екатерина Дзюба