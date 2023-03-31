Ленобласть увеличила целевой набор в медицинские вузы

По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, в 2022 году целевой набор составлял 270 студентов, а в 2021 – 252 человека.

«Ежегодное количество студентов-целевиков – это планомерная, системная работа отрасли здравоохранения региона по устранению кадрового дефицита. При этом у нас есть еще одна мера, связанная с подготовкой специалистов. Наши медицинские организации, исходя из своих потребностей, заключают договоры с уже учащимися студентами медицинских вузов. Условия те же, что и при целевом наборе: выплата стипендий от области и необходимость работы в наших медицинских учреждениях после выпуска в течение трех лет», - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Студенты ординатуры получают от региона стипендию 10 тысяч рублей, а специалитета – 5 тысяч рублей. Целевой набор Ленобласть проводит среди студентов Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, Института медицинского образования Центра Алмазова и Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета.