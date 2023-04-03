Гранты губернатора – местным инициативам

«Это первый в истории Ленинградской области муниципальный этап конкурсного отбора на грант, для нас это большая ответственность. Мы организуем работу площадки, участников, экспертов. Эксперты предоставляются нам муниципальными образованиями – для них это тоже первый опыт по оценке социальных инициатив некоммерческих организаций. Важно, чтобы поддержка проектной деятельности спускалась на первый уровень, туда, где живут люди и рождаются социальные проекты. Благодарим губернатора за поддержку идеи провести муниципальный этап конкурса и Фонду президентских грантов за возможность провести его на своей площадке», – отметила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Прием заявок будет вестись по 18 группам – муниципальным районам и городскому округу Ленинградской области. Максимальный размер гранта для организации — 250 тыс. рублей. Чтобы принять участие, СО НКО необходимо подать заявку на платформе Ленобласть.гранты.рф.

В конкурсе могут участвовать только организации, зарегистрированные на территории конкретного муниципального района или городского округа Ленинградской области.

Заявки будут приниматься до 18.00 3 мая. Сотрудники комитета рекомендуют подавать проекты на конкурс как можно раньше, чтобы в случае необходимости было время на внесение изменений и исправлений.

Результаты конкурса будут объявлены 21 июня.