«Юные мастера» выбирают профессию

В чемпионате участвовал 31 юный мастер из 21 образовательного учреждения Гатчинского района.

В Районный центр детского творчества дети приехали с педагогами. Чтобы дошколята и школьники лучше ориентировались на конкурсной площадке, каждого участника сопровождал волонтер-куратор из Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского или из Гатчинского дворца молодежи. А дальше – все, как на взрослом конкурсе профессионального мастерства. Общий сбор, торжественная часть, жеребьевка, выбор темы задания и …конкурс начался.

Целью чемпионата является ранняя профориентация. Во время очной презентации участники рассказывали жюри, для чего выбранная ими профессия нужна обществу и какими качествами должен обладать ее представитель, а затем выполняли практическое задание и представляли свою работу экспертам.

Конкурсные задания для юных мастеров оказались непростыми, но очень интересными. Кто что будет делать - определяли по жребию.

В компетенции «ИЗО» ребята рисовали картину по заданной теме – пейзаж «Весенний сад», портрет «Мамы» или натюрморт «Фрукты». Самые маленькие «инженеры-строители» собирали из конструктора модели по темам «Животные Африки», «Спорт» или «Воздушный транспорт». У ребят 7-11 лет в вариантах заданий были «Древние обитатели Земли», «День Победы» и «Животные». В компетенции «3D дизайн» конкурсанты 5-7 лет моделировали «Подарок на день рождения», «Игрушку», «Украшение, аксессуары», а младшие школьники – «Транспорт», «Товары для дома», «Игрушку».

По результатам работы жюри определило победителей и призеров конкурса:

- Изобразительное искусство, 5-7 лет: 1 место - Руслана Мартынова (детский сад №42), 2 место – Степан Васильев (детский сад №51), 3 место – Алина Шубина (детский сад №31).

- Изобразительное искусство, 7-11 лет: 1 место – Анастасия Луценко (Гатчинская школа №4), 2 место – Милана Пагиева (РЦДТ), Анна Сычева (Пригородная школа).

- 3D дизайн, 5-7 лет: 1 место - Федор Юров (детский сад №42), 2 место – Алиса Зайкина (Центр развития ребенка – детский сад №26), 3 место – Елизавета Корякина (Центр развития ребенка – детский сад №26).

- 3D дизайн, 7-11 лет: 1 место – Иван Грошев (Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского), 2 место – Ульяна Лебедева (Гатчинская школа №5), 3 место – Иван Юшин (РЦДТ).

- Инженерно-строительное дело, 5-7 лет: 1 место – Сергей Полторацкий (детский сад №8), 2 место – Михаил Иммель (детский сад №41), 3 место – Екатерина Мачульская.

- Инженерно-строительное дело, 7-11 лет: 1 место – Даниил Прокопьев (Центр информационных технологий).

«Юный мастер» - не только конкурс, на котором воспитанники детских садов и ученики начальных классов могут попробовать свои силы в доступных видах деятельности, но и веселый праздник для детей. Было очень красивое открытие, где выступили почетные гости и творческие коллективы, вкусный обед и развлекательная программа с веселым Карлсоном, а после выполнения задания ребята посетили мобильный планетарий.

Татьяна Можаева