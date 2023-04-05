«Мир вокруг нас» – в Доме художника

Художники как никто другой умеют подмечать красоту окружающего нас мира, чтобы заново познакомить нас с ней. Новая выставка - очень яркая, весенняя и разносторонняя.

В экспозиции можно увидеть работы, выполненные в самых разных живописных жанрах - пейзажи, натюрморты, портреты, анималистика. Среди авторов выставки - Иван Радюкевич, Геннадий Садомовский, Юрий Чудновский, Надежда Качуровская, Наталья Косьянковская, Анастасия Швецова, Александра Миркушова и многие другие.

- Для этой экспозиции не было каких-либо жёстких установок по тематике, - говорит один из организаторов выставки Наталья Косьянковская. - Каждый художник решил выставить одну из своих любимых или самых удачных, на его взгляд, работ.

По словам Натальи Юрьевны, появление Дома художника очень благотворно сказалось на творчестве членов Гатчинского товарищества художников.

- Наши художники буквально воспряли духом, так как теперь им есть, где выставляться, и они знают, что их работы возьмут в экспозицию, - говорит она. - Художники развернулись, стали много и активно работать! Некоторые представили на выставке не одну, а несколько своих работ. Так, например, на этот раз пять новых картин выставила Елена Шубина.

Как рассказала Наталья Косьянковская, следующая выставка в Доме художника будет необычной и тоже очень интересной. На ней будут представлены работы новых участников и кандидатов в члены Гатчинского товарищества художников - то есть всех тех, кто совсем недавно влился в эту команду.

- Это своего рода экзамен для них, - говорит Наталья Юрьевна. - Увидим, есть ли у них рост, насколько активно они участвуют в творческой жизни товарищества. Кстати, помимо живописи на этой выставке будет представлено и лоскутное шитьё.

Приветствуя гостей вернисажа, председатель Гатчинского товарищества художников Геннадий Садомовский зачитал благодарственное письмо педагогов школы № 9 Юрию Чудновскому — за большую многолетнюю работу по организации выставок Гатчинского товарищества художников в этой школе.

Юрий Чудновский — частый гость в школе №9. Помимо выставок, он встречается с детьми, проводит с ними интересные беседы о творчестве и не только. Как считает Юрий Сергеевич, надо почаще делать выставки для детей.

- Дети — это наше всё! - уверен художник. - Мы растим наше будущее, а без будущего у нас ничего не будет. Все дети — это наши дети! Поэтому необходимо, чтобы каждый художник из нашего товарищества уделял им какое-то внимание. Если вас приглашают к детям, ни в коем случае нельзя отказываться. Наоборот, надо нести детям свет, то есть все то, что мы здесь сейчас наблюдаем. Это самое главное!

Выставка «Мир вокруг нас» продлится в Доме художника до 16 апреля.

Адрес: Гатчина, ул. Урицкого, д. 25 (открыто с четверга по воскресенье с 14 до 19 часов). Вход свободный.

Юлия Лысанюк