Награды – отличившимся волонтерам

Заявки на получение знака отличия принимает комитет по молодежной политике Ленинградской области до 1 сентября.

«Знак отличия могут получить представители некоммерческого сектора, добровольческих объединений и гражданского общества за участие в социально значимых мероприятиях и проектах и значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности, сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям», ─ пояснил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, курирующий комитет по молодёжной политике региона.

Одно из главных требований, которым должен соответствовать кандидат, ─ осуществление добровольческой деятельности на территории Ленинградской области от 3 до 5 лет.

Постановление «Об учреждении награды Ленинградской области – знака отличия Ленинградской области «За вклад в развитие добровольческого движения Ленинградской области» подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2021 году по инициативе депутата Государственной Думы России Ольги Занко.

Ранее, в 2020 году, Указ о вручении наград за волонтерство подписал Президент России Владимир Путин.