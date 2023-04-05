Розы, молоко и мирный атом

3 апреля в Гатчине в Доме культуры в рамках регионального чемпионата «Профессионалы» служба занятости Ленинградской области провела выставку-ярмарку предприятий 47 региона, заинтересованных в привлечении молодых кадров. Свои стенды на выставке развернул десяток предприятий различных отраслей и направлений.

- Мы специально организовали такую ярмарку вакансий, чтобы наши выпускники – «спо-шники» – познакомились с предприятиями, которые работают на территории региона, – пояснил директор Центра занятости населения Ленинградской области Илья Николаевич Яценко. – Это, например, Тихвинский вагоностроительный завод – очень крупное предприятие, где сегодня требуется около полутора тысяч специалистов. Завод даже предоставляет жилье своим сотрудникам. Или вот совсем другая сфера: «Новая Голландия» – самая северная теплица, где выращивают розы. Кроме того, здесь работает служба занятости, чтобы рассказать студентам, какие есть вакансии, с какими требованиями и зарплатой. Главная задача – трудоустройство наших выпускников не где-нибудь, а именно в Ленинградской области, чтобы лучшие профессионалы оставались в родном регионе. И чтобы они знали: здесь интересная, перспективная работа, достойные условия труда и оплата, социальный пакет.

…Будущие профессионалы задавали работодателям вопросы, получали информацию к размышлению и даже дегустировали продукцию. Приозерский молокозавод «Зеленый берег» собрал возле своего стенда поклонников молочной продукции: приозерские сыры, йогурты, молоко, творог пользовались большим успехом у дегустаторов на ярмарке. Молокозаводам нужны свежие кадры. Например, волосовский завод «Молочная культура» запускает вторую очередь производства и приглашает на работу лаборанта, химика, механика.

Вообще, ярмарка отличалась разнообразием. Свои вакансии участникам чемпионата представили строительная компания «Велесстрой» из Кингисеппского района, племенной завод «Красоноозерное» из Приозерска, гатчинская компания изоляционных материалов «Полифас», завод «Тепловое оборудование» из Тосно, кировское предприятие упаковочных материалов «Рэмос-Альфа», научно-исследовательский институт Росатома из Соснового Бора.

Конечно, всех участников ярмарки притягивал стенд с «миллионом алых роз» – живых и свежих – российского производителя «Новая Голландия» из

г. Сясьстроя Волховского района. Теплице нужны цветоводы, агрономы, электромонтеры.

Рядом с розами работал не менее интересный стенд ветеринарной службы Ленинградской области. Всеобщее внимание на этом стенде привлекала большая статуэтка добермана. Как объяснили сотрудницы ветслужбы, эта собака – особенная: если потереть ей нос и загадать желание, оно обязательно сбудется! Судя по блеску носа, доберман и впрямь приносит удачу.

…На ярмарке служба занятости населения познакомила участников чемпионата с государственными услугами в сфере трудоустройства. Ребятам рассказали о единой цифровой платформе «Работа в России», о комплексе услуг «Молодой специалист».

- Работодатели сегодня представили вакансии на любой вкус – ищут цветоводов, агрономов, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, ветеринарных врачей и фельдшеров, лаборантов, химиков, операторов склада, механиков, специалистов по ядерной, тепло- и электроэнергетике, математике, физике, информатике и вычислительной технике, – отметила председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова. Также она анонсировала первый этап Всероссийской ярмарки вакансий, который пройдет 14 апреля по всей стране, и, соответственно, в каждом районе Ленинградской области будут организованы площадки для всех категорий соискателей.

Екатерина Дзюба