Весна. Дети. «Лесная сказка»

Весенняя смена в лагере «Лесная сказка» в этом году была похожа на сказку зимнюю – столько было снега, радости и увлекательных занятий. Более 150 ребят из Гатчинского района провели неделю каникул весело и с пользой. Причем, большая часть детей побывала на «Планете детства» бесплатно.

Кто же эти счастливчики, как влиться в их креативные ряды и попасть в «Лесную сказку», рассказала ответственная за организацию и проведение занятий в «Школе актива» Гатчинского района, директор Районного центра детского творчества Оксана Андреевна Пугачева.

- Что вы считаете главным в организации досуга и занятости школьников на весенних каникулах?

- Главное, что в Гатчинском районе у школьников есть возможность проявить себя и отлично провести время на каникулах. Программа лагерной смены учитывала потребности и интересы детей. Будь то интеллектуальная направленность, инженерия, творчество. Для этого во всех отрядах работали профессиональные педагоги-воспитатели, которые помогали ребятам раскрыть свои таланты.

На весеннюю смену для школьников 4 - 11 классов предоставлено 40 бесплатных путевок в рамках «Школы актива». Такие смены у нас проводятся ежегодно. Только меняется тематика.

Еще 45 бесплатных путевок выдано в рамках профильных смен под эгидой Центра одаренных детей «Успех». Это позволило организовать три группы по 15 человек. Упор в этом году сделан на физику, 3Д-моделирование и обществознание.

- «Школа актива» работала в двух направлениях – это журналистика и актерское мастерство. Почему были выбраны именно эти сферы деятельности?

- В этом году мы проводим «Школу актива» в рамках Российского движения детей и молодежи «Движение первых», которое ведет деятельность во многих направлениях. Мы выбрали те из них, по которым уже работаем по линии Министерства просвещения.

Комитетом образования Гатчинского района реализуется два больших муниципальных проекта. Первый – «Гатчинский абонемент школьных театров», приоритетным направлением которого является объединение и обмен опытом театральных школьных студий. В «Школе актива» мы занимались с юными актерами. Второй муниципальный проект - «Расскажи о главном». Для участия в его реализации и дальнейшего развития в «Школе актива» открыто журналистское направление. Мы даем ребятам азы знаний и планируем объединить для организации районного пресс-центра. Лагерь для этого стал хорошей отправной точкой.

- Как шел отбор участников «Школы актива»?

- В «Школу актива» направляли образовательные организации. Выбирали из тех ребят, которые уже мотивированы и проявили себя на журналистском или театральном поприще. Для работы с детьми пригласили профессиональных педагогов-наставников.

- Чем отличался распорядок дня в лагере?

- Жизнь на «Планете детства» была очень насыщенной. Скучать было некогда. При этом ребята, приехавшие и на профильные смены, и в «Школу актива» полдня жили по своему не менее интересному расписанию.

В отряде юных артистов театра каждый день проходили мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и вокалу, сценическим движениям и танцам. Несмотря на то, что коллектив только сформировался, в конце смены он сумел поставить небольшой спектакль.

В отряде юных журналистов шли теоретические и практические занятия по видеосъемке, видеомонтажу, производству радиоподкастов. Ребята разбирались в секретах мультимедийной журналистики, учились брать интервью, участвовали в пресс-конференции и писали тексты.

После обеда начинались экскурсии, игры, конкурсы, дискотеки.

На торжественном закрытии смены ребята получили сертификаты за подписью председателя комитета образования Гатчинского района, а организаторы – благодарности. Дети были воодушевлены – мы получили от них очень хорошие отзывы.

- Весенняя «Школа актива - 2023» подвела итоги. Какие планы на будущее?

- На следующий год учителя предлагают организовать в «Школе актива» краеведческое направление, чтобы поддержать детей, которые связаны с деятельностью школьных музеев. Сейчас мы рассматриваем такую возможность.

Лагерные смены очень стимулируют ребят, нужно проводить их чаще. Есть надежда, что нам увеличат квоту и «Школа актива» будет работать весной и осенью.

Татьяна Можаева