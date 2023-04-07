Губернаторские стипендии ― студентам региона

Губернаторские стипендии по результатам первого учебного семестра ежегодно с февраля по сентябрь получают студенты профессиональных учреждений и вузов из числа сирот и инвалидов.

«Именные стипендии выплачиваются в Ленинградской области с 2017 года. С их помощью мы поддерживаем ребят с инвалидностью, а также сирот, которые показывают успехи в учебе. В 2023 году на эти цели из бюджета региона выделено почти 20 млн рублей, а за весь период стипендии получили порядка 1900 студентов», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

В 2023 году 60 одаренных детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, которые учатся в государственных вузах, будут получать по 8 тысяч рублей ежемесячно. Также по 3 тысячи рублей получат 122 сироты, которые учатся в колледжах и техникумах. Студенты-инвалиды, обучающиеся в колледжах и техникумах, ежемесячно получают по 5 тысяч рублей – именные стипендии начислены в этом году 56 ребятам.