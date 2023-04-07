Поддержка бизнеса – залог успеха

Специалисты и финансовые аналитики считают, что рост сектора «малой экономики» связан с простотой открытия ИП и оформления самозанятых, а также финансовой поддержкой государства, прежде всего, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По данным на март 2023 года, в Ленинградской области – 74 087 субъектов МСП. Всего в малом и среднем бизнесе Ленобласти трудится почти 330 тыс. человек. Этот показатель вырос на 14% за последний год. Какие программы поддержки действуют?

Начать бизнес в Ленинградской области можно при помощи «стартовой» субсидии – на эти цели в 2023 году муниципальные образования области получили 36,4 млн рублей, а малообеспеченным гражданам – с помощью социального контракта. Не менее 1200 таких соцконтрактов – до 350 тыс. рублей каждый – на открытие или развитие бизнеса будет заключено в этом году. Молодежь до 25 лет включительно уже получают гранты до 500 тыс. рублей, всего грантополучателями станут не менее 100 молодых предпринимателей.

Поддержка действующему бизнесу предоставляется практически во всех отраслях. Прямые субсидии комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти из регионального бюджета получат предприятия МСП в общей сумме более 613 млн рублей.

Почти 50 млн рублей выделено на гранты социальному бизнесу. Фонд поддержки предпринимательства региона в 2023 году продолжит программу предоставления государственных микрозаймов по льготным ставкам и поручительств по кредитам. Почти 1,5 млрд рублей составляет объем финансовой поддержки МСП при участии региональной гарантийной организации. Свыше 3000 начинающих и действующих предпринимателей и 600 самозанятых граждан получат адресную поддержку в виде консультаций, обучения, различных услуг центра «Мой бизнес», более 1000 МСП – комплексные услуги Фонда.

«Для экономики региона сектор малого и среднего бизнеса имеет важное значение, особенно это касается производства товаров народного потребления и сферы услуг. За прошедший год бизнес адаптировался к вызовам экономической ситуации, предприниматели нашли новые подходы, ниши, рынки сбыта и линии поставок, словом, начали действовать. И способствовали этому наши программы поддержки. Мы ожидаем в этом году также рост оборота предприятий МСП и значительное увеличение налоговых поступлений», - подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитата экономического развития Дмитрий Ялов.

Объем средств, направленных в 2023 году из регионального и федерального бюджетов на поддержку МСП Ленобласти, составляет 1 млрд 230 млн рублей.

Это гранты, прямые субсидии субъектам МСП, предприятиям потребкооперации, региональным и муниципальным организациям поддержки предпринимательства Ленобласти, а также средства, направленные муниципальным образованиям для поддержки бизнеса на муниципальном уровне – для «стартовых» субсидий, организации консультационных услуг, обучающих мероприятий для предпринимателей.