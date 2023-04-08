Владислав Кислов: «Всё, что ни делается - всё к лучшему!»

История рода с 1584-го года

Встречу мы назначили в библиотеке имени А.И. Куприна. Владислав Аркадьевич оказался очень пунктуальным человеком. Ровно в 11 открылась дверь, и в вестибюль библиотеки вошёл пожилой человек, внешность которого хорошо нам знакома по сюжетам на телевидении и фотографиях в газетах.

- Историю своего рода я знаю с 1584-го года, - спокойно ответил Владислав Аркадьевич на вопрос о его предках. – Впервые всерьёз я начал интересоваться этой темой в начале 1990-х годов. В одном из книжных магазинчиков Петербурга нашёл книгу, в которой давался список стрелецкого отряда, посланного то ли в Казанское ханство, то ли на Казанские войны. Там впервые фигурировала фамилия Пчелина. К сожалению, тогда я не записал адрес источника, на который ссылался автор. Потом занялся более подробным изучением этого вопроса. Неоднократно ездил в родной город, изучал архивы.

- Имеются в виду записи в церковных книгах о рождении и смерти?

- Да, безусловно. Метрические книги и Духовные росписи. В них всё записывалось, венчания, например. Пчелиных много у нас в городе. В небольшом городе было пять каменных церквей, везде проходили венчания, крестились дети, отпевались умершие. Род Пчелиных разделился на несколько колен, что, естественно, затрудняло поиски. Мои предки были мещанами. Мещане - это, попросту говоря, обыкновенные горожане. Без каких-либо особых привилегий. Хотя встречались в роду Пчелиных и купцы. Одним из первых известных мне предков был стрелец, служивый, военный человек. Хотя, одной из странных особенностей моего рода было малое количество военнослужащих. Для России, страны, почти беспрерывно воюющей, это необычно.

Мягко говоря, я был немало удивлён столь длинной родословной цепочкой, которую удалось выстроить моему собеседнику. Нет, конечно, мне доводилось встречаться, например, с прямыми наследниками рода Рюрика, представителями самых древнейших и благороднейших родов России. Особенно часто это случалось в начале 90-х, когда создавались бесконечные «Дворянские собрания», где вчерашние инженеры, продавцы, люди свободных профессий и прочая, прочая пытались изображать из себя потомственных дворян. Выглядело всё это карикатурно, странно, нелепо. Владислав Кислов не пытается представить себя потомком знатного рода. Он просто очень тщательно и внимательно изучал родословное древо своей семьи.

- Владислав Аркадьевич, чем объясняется столь большой интерес к своим предкам? Ведь, помимо всего прочего, это требует немалых затрат времени и, простите, денег.

- А чем ещё может держаться человек в своей жизни, как не памятью предков? И чем глубже эта память, корни предков, тем крепче ты стоишь на этой земле.

Владислав Кислов в свои 83 года выглядит вполне крепким, подвижным человеком. Хорошо поставленный голос, живые реакции на вопросы, внимательный взгляд. Очевидно, ему интересно беседовать о своих предках.

- Я, вообще, впервые рассказываю так подробно об истории своей семьи. Долго собираю материалы о них. Очерки на эту тему опубликованы на моей интернет-странице. Она так и называется «Владислав Кислов. Страничка гатчинского краеведа», но лишний раз рассказать о них я только рад.

Дом на Набережной

Когда Владислав Аркадьевич впервые произнёс название своего родного города - Царёвококшайск, я заметил его быстрый пытливый взгляд. Собеседника интересовала моя реакция на это странно звучащее название. Я, к стыду своему, не знал, что это за город и где он расположен.

- Сейчас он называется Йошкар-Ола, столица Республики Марий Эл, расположен сравнительно недалеко от Казани, в 50 километрах - Волга. Родился в семье потомственных медиков. Дед был земский медик, бабушка фельдшерица и акушерка. Мама врач. Не случайно, что потом и сам стал медиком. Можно сказать, другого выбора у меня и не оставалось. Жил в доме на набережной реки Кокшаги. С этим домом связано несколько поколений моей семьи. В 1860 году на участке Пчелиных стоял деревянный двухэтажный дом стоимостью 500 рублей. Он неоднократно горел, пока в 1916-м году не был, наконец, взамен построен каменный. Вот он, в правом углу открытки, сделанной в 1917-м году.

В рассказе Владислава Кислова о доме его детства заметен тот же стиль, приём, что он использует в рассказах о старых гатчинских домах. Чрезвычайное внимание к самой незначительной, казалось бы, мелочи, детали, подробности.

На строительство дома ушло несколько десятков возов кирпича, толщина стен около метра. На кухне имелась большая русская печь с вместительными обогревающими полатями. Объём печи позволял там мыться, что иногда домочадцы и делали. Каждый дом имеет своё лицо, характер и, соответственно, формирует облик, нравы своих жителей. Может быть, наша эпоха однотипных многоэтажек и приводит к усреднению типажей горожан, стандартизации их поведения и образа мыслей? Впрочем, мы отвлеклись.

С домом на Набережной связаны и грустные истории. С установлением Советской власти Царёвококшайск переименовали в Краснококшайск, и пошла волна «уплотнений», то есть подселялись новые люди, при том, что в доме жила семья Пчелиных в 17 человек. А в 1924 г. началась «муниципализация», то есть отъём новой властью домов у прежних владельцев. Пчелиным было предложено в двухнедельный срок очистить дом и подыскивать себе новое жильё. Так как семья жила на очень скудные средства, основным способом пропитания был огород, который тоже, естественно, отбирался. То есть семья, фактически, обрекалась на нищенское существование. Отстоять дом, построенный на собственные средства и силами всей семьи, не удалось. Но, к счастью, удалось избежать выселения. Семья Пчелиных жила потом в собственном доме «на птичьих правах».

Старые фотографии

Владислав Кислов – один из тех немногих героев моих интервью, кто предоставил для публикации старинные фотографии из своего архива исключительно хорошего качества. Не знаю, каким образом, но, несомненно, некая взаимосвязь между предельно организованным, аккуратным во всём человеком, бесконечно влюблённым в историю семьи, дома, города и качеством фото должна присутствовать.

Вот смотрят на нас с фотографий мещане, купцы, крестьяне, их жёны и дети. Жители забытого Богом уездного городка Царёвококшайска. Люди прежней России. Все строгие, чинные, сидят прямо, никаких тебе игривых поворотов, улыбок. Фотография – дело новое, крайне серьёзное и, заметим, не дешёвое. Командует человек за аппаратом – «Замри!» – и замирают люди, впечатывают своё изображение в века.

Родители

- Я родился в Казани. Мама там училась в мединституте. Она собиралась ехать рожать домой, в Йошкар-Олу, но не успела. Появился я на свет недоношенным, на 7-ом месяце и «в рубашке». «Родиться в рубашке» у нас в России считается счастливой приметой для новорождённого и, судя по тому, как я прожил свои почти уже 84 года, примета, пожалуй, верная.

- Кто ваш отец? Когда они познакомились с мамой?

- Отец, Кислов Аркадий Владимирович, работал преподавателем в Поволжском лесотехническом институте им. М. Горького. Город наш быстро рос, развивался, в 1932-м открылся институт. Тогда вообще всё очень стремительно росло и развивалось. Отец преподавал физику и математику. Познакомились они с мамой году, наверное, в 1937-м. И далее всё в духе времени. Вскоре они поженились, и вот уже я появился на свет. Мама посидела со мной некоторое время и отправилась обратно, в Казань, доучиваться. Я остался в доме на Набережной под присмотром няньки. Тогда это стоило очень недорого.

- Да, совершенно другие представления о «жизненных стандартах», как сказали бы сегодня, о нормах быта и комфорта.

- Да какой уж там комфорт. Тем более, совсем скоро началась война. Отец сразу ушел на фронт. Он служил в артиллерии. Рядовым, потом сержантом. Видимо, в силу высшего образования, определённых знаний его назначили руководить метеослужбой полка артиллерии резерва главного командования. Там были пушки только особо крупных калибров, весьма ответственная служба. Мама работала детским врачом в Йошкар-Оле. Помню несколько воздушных тревог, затемнение на окнах, но в целом в городе было спокойно. Как ни странно, тревожнее стало после войны, во всяком случае, для нас, детей. Ходили разговоры, что опасно ходить в лес, там могут прятаться дезертиры.

- Дезертиры? Но вы же далеко от фронта.

- Думаю, это, скорее, была хитрая уловка со стороны взрослых. Они просто беспокоились за нас.

- После войны началась новая счастливая жизнь?

- Да как сказать. Отец вернулся с фронта в 1946-м. Видимо, что-то у них с мамой не сложилось. Вскоре они развелись. Такое, кстати, нередко случалось после войны. Всё же, четыре года разлуки…

Я так его с тех пор и не видел. Хотя, хотел, конечно. Родной отец. Случилось так, что мы всё же установили контакт. Списались, договорились о встрече. Он, оказывается, жил в Душанбе с новой семьёй. Я собрался лететь к нему с дочерью Лидией. Это уже было в Гатчине. Волновался, конечно, - что сказать, как повести себя? Пока собирались - а отпуска нужно согласовать, просто так не уедешь с работы, мол, папу родного повидать – пришло известие, уже перед вылетом, о смерти отца. Прилетели, получается, на похороны. Не успел. На несколько дней опоздал.

Мама так и не вышла замуж. Хотя была очень симпатичной. Невысокая, чёрненькая, голубоглазая. Рассказывала, как ещё до свадьбы окончила в Ленинграде училище при институте растениеводства Академии наук СССР. Размещался он, кстати, в Строгановском дворце на Невском проспекте. Два года работала по распределению в Ленкорани, это Азербайджан, советские субтропики. Выращивала фрукты южные. Представьте, 32-ой год, приезжает в маленький азербайджанский городок одинокая симпатичная девушка. Первое время, ох, нелегко ей там пришлось. Пытались даже украсть, в соответствии с местными традициями. Но, когда она сумела поставить себя как девушку скромную, с чувством собственного достоинства, более надёжных друзей, чем несостоявшиеся похитители, у неё не было.

В 1948-м году она получила в Ленинграде дополнительное образование рентгенолога и всю жизнь проработала в Йошкар-Оле. И, кстати, мой любимый девиз «Всё, что ни делается - всё к лучшему», это и её любимый девиз.

Мальчик – юноша – мужчина

- Я считаю, важнейшие составляющие для любого молодого человека в нашей стране, то, что обязательно нужно пройти, испытать себя, - это спорт и армия. Спорт учит преодолевать себя. Свою лень, слабости, страхи.

- Вы занимались плаванием и боксом, насколько я знаю.

- Да. Плавание в моей жизни появилось как-то само собой. Как раз рядом с нашим домом проходили занятия секции плавания. Я видел, как мальчишки моего возраста по команде тренера прыгают в воду, соревнуются на дистанции. Мне тоже хотелось так заниматься. Однажды я проходил мимо, начались занятия, я не выдержал, разделся, прыгнул в воду. Как-то само собой у меня получилось плыть в нужном стиле и на неплохой скорости. Когда выбрался из воды, тренер говорит: «Не хочешь у нас позаниматься»? - «Конечно, хочу!» Довольно скоро я стал чемпионом и рекордсменом республики по плаванию.

- Я знаю, что вам пришлось сменить три школы за время обучения. Одна из причин - переход на совместную форму обучения, когда мальчики учатся вместе с девочками. В чём принципиальная разница между этими двумя подходами – совместным и раздельным обучением?

- Трудно сказать, какой из них позволяет лучше усваивать знания, но одно могу сказать точно - в смешанных классах порядка значительно больше. Девочки положительно влияют на своих сверстников.

- В армию вы попали, уже будучи взрослым человеком с высшим образованием, женатым. Как это вообще могло произойти?

- За что я благодарен Гатчине в первую очередь, так это за то, что она подарила мне Надю, мою жену. Мы познакомились с ней в 1959-ом году на танцах в Гатчинском Доме культуры. Через два года расписались. Не скажу, что всё и всегда у нас было безоблачно, но вот уже 63 года мы вместе, это о чём-то да говорит.

А в армию меня забрали в 1963-м году. Дело в том, что в Ленинградском санитарно-гигиеническом медицинском институте, который я окончил, в своё время была закрыта военная кафедра. Мы, студенты, радовались тогда этому обстоятельству, но, как оказалось, напрасно. Раз не прошёл военной подготовки, иди служить в армию рядовым. Так я, 24-летний женатый мужчина, оказался в одном ряду с юными новобранцами. Впрочем, тогда много было таких, как я. Одновременно со мной в одном полку служили несколько учителей и инженеров. Правда, я, в отличие от них, как врач и в армии сохранял свою специализацию. Служил военным врачом.

Время тогда было тревожное. Вовсю разворачивался Карибский кризис. Страна стояла, буквально, на пороге войны. Впрочем, сегодня ли нам о том времени вспоминать, как о тревожном?!

«Россию не победить!»

Во время нашего довольно продолжительного разговора мы то и дело, иногда невольно, обращались к событиям сегодняшним. О чём ни заговоришь - об истории России, где редкое десятилетие обходилось без войн и конфликтов, о Великой Отечественной, которую Кислову довелось пережить, пусть и в самом раннем возрасте, о воспитании из мальчика мужчины - беседа неизменно сворачивала к волнующей всех нас теме.

Владислав Аркадьевич чрезвычайно внимательно следит за событиями на Украине, имеет свою, абсолютно чёткую, выверенную временем позицию.

- Недавно совершенно незамеченным прошёл столетний юбилей окончания Гражданской войны в России (1918-1922). А там было о чём поговорить. Как минимум, раз в сто лет наша страна подвергается опасности гибели, распада, разрушения. И, заметьте, история распорядилась так, что основные военные события всех ключевых попыток покорить Россию обязательно происходили на территории Украины. Эта закономерность действовала даже для таких отдалѐнных от Украины стран, как Швеция (Полтавское сражение) и Франция (схватки на пути следования Наполеоновской армии к Москве и во время бегства этой армии из России).

В Гражданскую войну это тоже имело место. Не случайно названия украинских городов часто встречаются в текстах популярных песен, посвящѐнных той поре. Ещё в 2018 году я написал статью «Россию не победить! Факты истории говорят об этом». Преимущество, с другой стороны, и головная боль историка в том, что, изучая ход исторического развития своего Отечества, ты можешь находить закономерности, одинаково свойственные тем или иным эпохам, делать выводы и даже с высокой степенью вероятности предсказывать будущее.

Для нас сегодня вновь сложилась труднейшая ситуация, которая, вспомним, всегда только способствовала консолидации нашего народа и проявлению самых лучших его качеств! Почему наши враги не помнят этого? Неужели они, как плохие ученики, не способны усвоить уроки истории?

И всё-таки находились даже среди наших заклятых недругов мудрые люди, которые предупреждали: не связывайтесь с Россией, это – себе дороже! Лучше всего об этом сказал «железный канцлер» Германии Отто фон Бисмарк. Он хорошо знал Россию (жил в ней несколько лет).

«Даже самый благополучный исход войны никогда не приведет к распаду России, которая держится на миллионах верующих русских греческой конфессии. Эти последние, даже если они вследствие международных договоров будут разъединены, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как находят путь друг к другу разъединенные капельки ртути. Это неразрушимое Государство русской нации сильно своим климатом, своими пространствами и своей неприхотливостью, как и через осознание необходимости постоянной защиты своих границ. Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя. Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских. Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть. Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских».

Ну, а теперь главный вопрос: что делать сейчас каждому из нас? Отвечу словами крылатой фразы, приписываемой древнеримскому Императору Марку Аврелию: «Делай, что должно, и будь, что будет». В подлиннике эта фраза звучит несколько иначе: «Делай – и Бог поможет».

…2 апреля Владиславу Аркадьевичу Кислову исполнилось 84 года. Мы поздравляем именинника с прошедшим Днём Рождения! Желаем ему здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемых творческих сил!

Андрей Павленко