Жителей Ленобласти приглашают на Всероссийскую ярмарку вакансий

По ее словам, во всех районах, а также городском округе будут организованы площадки, где работодатели представят вакансии своих предприятий. Кроме того, посетители смогут посетить мастер-классы по различным специальностям, а также получить консультации экспертов службы занятости. В Гатчине ярмарка пройдет на базе киноконцертного зала «Победа» с 11 до 13 часов.

«Сегодня у нас заявлено более 300 работодателей, которые примут участие в ярмарке. Некоторые предприятия стараются принять участие в ярмарках нескольких районов Ленинградской области для того, чтобы познакомить жителей со своими компаниями и предложить им работу», — рассказала Алла Астратова.

В числе крупных предприятий, которые ищут работников в разных районах — Тихвинский вагоностроительный завод. Сегодня на предприятии открыты около 1,5 тысяч вакансий.

Информация о местах проведения ярмарок размещена на сайте комитета по труду, а также на официальных страницах ведомства в социальных сетях.

Председатель комитета отметила, что в регионе продолжается прием заявок от предприятий на трудоустройство детей во время летних каникул. С каждым годом интерес подрастающего поколения к возможности трудоустройства в летние месяцы только возрастает. В этом году по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко число вакансий для подростков увеличено с 8 до 10 тысяч.

Она добавила, что ситуация на рынке труда региона остаётся стабильной: «Уже второй год Ленинградская область занимает лидирующее место по стране с одним из самых низких уровней безработицы. Сегодня он составляет 0,4%, при этом количество доступных вакансий в регионе превышает 40 тысяч».

Также председатель комитета рассказала о самых востребованных специальностях в регионе и дала советы, как не попасть на уловки мошенников. Полная запись эфира доступна по ссылке: https://vk.cc/cn11FP