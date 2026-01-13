Рождественский шахматный турнир

Во взрослой категории собралось 24 шахматиста. Бесспорным лидером стал мастер ФИДЕ Владислав Андреев. Он одержал шесть побед и свел вничью партию с кандидатом в мастера спорта Игорем Шепитко. В итоге Владислав Андреев завоевал первое место, набрав 6,5 очков.

Вторую строчку турнирной таблицы с результатом 6 очков занял кандидат в мастера спорта Данила Мишин. Бронзовым призером стал сильный разрядник из Санкт-Петербурга Кирилл Жовнер.

Среди ветеранов лучшим стал Игорь Шепитко: он завершил турнир на четвертом месте.

Среди юношей лучшим был признан Антон Паращенко, занявший пятое место. На шестом месте – еще один представитель ветеранской категории, Геннадий Павлов.

В детской категории тоже было многолюдно –18 шахматистов. Здесь финал был очень серьезным, ведь сразу трое участников – Егор Петров, Тимофей Мамонов и Глеб Малинин – набрали к этому моменту по пять очков. По итогам первое место разделили Тимофей Мамонов и Егор Петров, набравшие по шесть очков. Далее – Глеб Малинин, который набрал 5,5 очков. Среди мальчиков также отличились Мирослав Лошкарев (4 очка), Никита Саушкин (4 очка) и Александр Грушин (3,5 очка).

Среди девочек в детской категории первое место заняла Мария Зубакова, набрав 4,5 очка. На второй строчке – Ксения Кушкина: она набрала 3,5 очка. На третьем месте – Ждана Малинина, набравшая 3 очка.

Турнир прошел в теплой, праздничной атмосфере и подарил участникам массу положительных эмоций. По завершении состоялась церемония награждения победителей и призеров медалями, кубками и памятными призами, которая завершилась общим фотографированием.

Гатчинская шахматная федерация