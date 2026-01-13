«Чудесный доктор» в музее Куприна в Гатчине

На каток на Соборной или вспомнить молодость, да скатиться с ледяной горки? Везде было шумно, людское море. Появились давно забытые «хвосты», то есть, очереди. И не за колбасой и джинсами, а за душе приятными впечатлениями. В ЦТЮ то и дело концерты, ходят под ручку нарядные мужчины и особенно женщины. Представительницы прекрасного пола нашли наконец-то возможность «выгулять» свои наряды в праздничные дни. Когда еще такой случай представится? Увы, недалек тот день, когда даму в красивом платье и с затейливо сделанной прической можно будет увидеть только в музее.

В городских музеях и библиотеках – а они давно уже стали культурными очагами города – полным ходом шли и идут экскурсии, выставки, концерты и разнообразные представления.

Музей Александра Куприна

Сам Александр Иванович Куприн тоже в эти дни не сидел без дела. Великого писателя в традиционном исполнении Александра Маврина можно было застать, разумеется, в музее собственного имени. Здесь 5 января состоялось представление мини-спектакля «Чудесный доктор» по одноименному рассказу писателя.

Спектакль давал «Театр и Ко» под руководством Юрия Давыдкина. Театр, как известно, начинается с вешалки. Руководство музея пока еще не привыкло к большому наплыву зрителей. Стульев едва хватило. Вешалки с трудом справлялись с грудой курток, шуб и шапок неравнодушных к творчеству своего великого земляка жителей Гатчины и гостей нашего города.

- Мы работаем чуть больше года, и если поначалу каждый посетитель был для нас, как говорится, нечаянной радостью, то сейчас, особенно на праздники, ситуация изменилась, - рассказывает основатель музея Ирина Лидзарь. - В городе много энергичных созидательных людей, готовых поделиться плодами своего творчества. Наши двери всегда открыты для них. Необходимо только помнить, что свои предложения нужно постараться связать с именем Александра Ивановича Куприна.

В коридоре музея тесно, суета. Зрители и участники спектакля перемешались так, что иногда не совсем понятно: вот этот импозантный пожилой мужчина с тросточкой - актер или он просто пришел посмотреть на актеров? А вот озорные ребятишки в шапках-ушанках: они от мамы отбились или готовятся к роли?

Наверное, так было и в те стародавние времена, когда люди не знали слов «сериал» и уж тем более «интернет», и домашний или «народный» театр оставался их единственным доступным развлечением.

«Чудесный доктор»

Перед началом представления Юрий Давыдкин сообщил зрителям, что сегодня они увидят не совсем обычный спектакль, а выступление в жанре литературного театра.

Те зрители, кто постарше, помнят, конечно же, имя Ираклия Андронникова. Артиста в самом широком смысле слова, великолепного чтеца, чрезвычайно образованного человека. Он нередко представлял сценки, а то и целые литературные произведения, читая их по памяти или «с листа». «Литературный театр» существует в особой мере условности. Предметы здесь зачастую воображаемые, актеры могут находиться прямо посреди зрителей.

Напомним суть замечательного рождественского рассказа Куприна. Одиночество и всевозможные жизненные неприятности труднее всего переносятся в праздники. На фоне всеобщего разгульного веселья собственная беда воспринимается особо остро.

Те самые непоседливые мальчишки в шапках-ушанках, Даниил Петряков и Тимур Рахимов, из коридора музея шагнули на сцену и превратились в исполнителей ролей братьев Гриши и Владимира Мерцаловых. Они голодны и озябли. Город завораживает их пестротой праздничных огней, витрины гастрономических магазинов ломятся от яств, но им нужно возвращаться в свое бедное жилище. Там ребят ждут мама в исполнении Анжелины Маянцевой и больная младшая сестренка. У отца семейства, Григория Мерцалова, жизнь зашла в тупик - болезни, долги, нищета, беспросветность.

Чудесная зимняя погода, рождественская ночь не уменьшают душевную боль, а только усугубляют ее. Единственный выход – повеситься, убежать от проблем. Только чудесная встреча с доктором в исполнении Владимира Кошелева переворачивает ситуацию. Все насущные проблемы решаются. На столе – горячий чай и угощения, больной девочке прописываются лекарства. У Григория Мерцалова и всего его семейства пусть небольшой, но праздник! По сути, случайно встреченный на улице человек сумел спасти от страшного греха другого человека и подарить надежду его домочадцам.

В финале рассказа повзрослевший сын Мерцалова в исполнении Артёма Абрамова поведал нам, что в его семье всё сложилось благополучно, а доктором, который спас его семью, был сам великий медик Пирогов.

…В зале музея во время спектакля царила та самая домашняя атмосфера доброжелательности, при которой мелкие шероховатости не замечаются или принимаются с улыбкой. В конце концов, все свои. По окончании представления Юрий Давыдкин сообщил, что исполнитель одной из главных ролей, Дмитрий Соколов, так спешил на спектакль, что угодил на машине в канаву. Слава Богу, жив - здоров. Его роль пришлось на ходу исполнять самому художественному руководителю. С этим и связаны некоторые накладки.

Но дело, конечно же, не в них. Каждый из нас может стать чудесным доктором из рассказа Куприна. Посмотрите, сколько вокруг одиноких и, нередко, несчастных людей. Иногда лучшим лекарством может стать просто доброе слово, улыбка, пожатие руки. Рождественские встречи для того и предназначены, чтобы подарить частицу своего тепла другому человеку, и актеры творческого объединения «Театра и Ко» с этим замечательно справились.

- Хочу сообщить о крайне важном для нас событии, - рассказал после спектакля Юрий Давыдкин. - 17 января, в субботу, в 20 часов в Санкт-Петербургском арт-центре «Гаркундель» (ул. 10-я Советская, дом 17 Б) состоится показ спектакля нашего театра «Исповедь». Повесть Николая Васильевича Гоголя «Записки сумасшедшего» я инсценировал для театра. Главную и единственную роль в спектакле исполняет лауреат всероссийских и международных театральных конкурсов и фестивалей, ведущий актер, режиссер, заведующий театральной труппой Сергей Богмут. Это один из самых титулованных наших спектаклей. Обращаюсь ко всем жителям Гатчины и района: поддержите нас в Петербурге, нам это очень важно!

Андрей Павленко