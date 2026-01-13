Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
14.01.2026 с 10:00 до 18:00 2 раза на 30 минут
Пудостьское ТУ:
д. Скворицы,
д. Алапурская.
14.01.2026 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
д. Петрово,
д. Мута-Кюля,
д. Ахмузи.
д. Кезелево
14.01.2026 с 12:00 до 17:00
п. Терволово
14.01.2026 с 20:00 15.01.26 до 08.00
Кратковременно 1 раз на 30 минут.
Таицкое ТУ:
пгт. Тайцы
14.01.2026 с 09:00 до 17:00
Сиверское ТУ
д Белогорка (частично)
