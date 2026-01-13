Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

14.01.2026 с 10:00 до 18:00 2 раза на 30 минут

Пудостьское ТУ:  

д. Скворицы, 

д. Алапурская.

 

14.01.2026 с 10:00 до 18:00 

Пудостьское ТУ: 

д. Петрово, 

д. Мута-Кюля, 

д. Ахмузи.

д. Кезелево 

14.01.2026 с 12:00 до 17:00

п. Терволово        

 

14.01.2026 с 20:00 15.01.26 до 08.00

Кратковременно 1 раз на 30 минут.

Таицкое ТУ:

пгт. Тайцы

 

14.01.2026 с 09:00 до 17:00

Сиверское ТУ

д Белогорка (частично) 