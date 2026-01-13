Белгородской области — помощь ленинградцев
Ленобласть формирует дополнительную партию генераторов для восстановления энергоснабжения в Белгородской области.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что связался с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым по вопросу необходимой поддержки региону.
«Переговорил с Вячеславом Гладковым. Для оперативного восстановления подачи электроэнергии направим в Белгородскую область дополнительную партию генераторов повышенной мощности. Дал поручение о формировании груза из резерва региона и дополнительных возможностей предприятий.
Также обсудили готовность принять в Ленобласти детей и пожилых людей с Белгородчины, если возникнет такая необходимость. Есть возможность задействовать базы круглогодичных детских лагерей, соцучреждения и ПВЗ постоянного пребывания», — написал Александр Дрозденко в своем канале.
Фото с сайта : https://russia.ru/