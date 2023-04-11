Александр Гофман: Услышать ветер, который качает ветку

Александр Гофман родом из Одессы. С детства увлекался рисованием, скульптурой, резьбой по дереву. Но интерес к физике и математике привел к поступлению в Московский политехнический институт. После окончания института Александр Григорьевич работал конструктором к КБ машиностроения. Но интерес к искусству только возрастал. С живописью будущий художник знакомился в московских музеях, на выставках и по художественным альбомам. За полгода сумел подготовился к поступлению в Ленинградское высшее художественное училище им. В.И. Мухиной, поступив туда с первого раза.

Любимые жанры Александра Гофмана — пейзаж с натуры, портрет, натюрморт. Активная работа с натурой началась с международных пленэров. Творческая деятельность художника сочетается с педагогической работой. Как известно, Александр Гофман и Светлана Красовская создали в Гатчине свою собственную художественную студию «Город мастеров», в которой раскрылись таланты многих гатчинских детей.

Работы Александра Гофмана называют близкими к импрессионизму. В его пейзажах много солнечного света, воздуха, живого дыхания природы. Даже архитектурные объекты на этих полотнах выглядят живыми и дышащими. Зоркий взгляд художника мгновенно схватывает и движение воздуха, и меняющиеся от положения солнца в небе тона, и само «настроение» объекта. Привычные для нас пейзажи, запечатленные в разных ракурсах, в разное время года или суток, выглядят в каждой работе совершенно по-иному. Каждый раз это разный взгляд, разные отношения с изображением и материалом.

Своими впечатлениями о творчестве Александра Гофмана поделилась художник, супруга и муза живописца Светлана Красовская.

- Живопись Александра Гофмана не обманывает, не притворяется, - говорит Светлана Александровна. - Его произведения всегда рождаются от настоящего искреннего открытого чувства. В каждой картине художник рассказывает историю собственного восприятия мира, историю собственного переживания. Завораживающая гармония цвета, огромное разнообразие мотивов, умение передать в своих работах взаимопроникновение природы, человека, мира предметов сближает его живопись с музыкой и поэзией. Такое проникновение в мир природы, умение построить диалог с ней — самое, пожалуй, сильное качество Александра Григорьевича как художника. Когда он рисует ветку, ему надо услышать ветер, который ее качает. И во всех его работах этот ветер, этот воздух слышен. Поэтому они такие живые, разные, насыщенные каким-то необыкновенным светом. В эти работы можно войти, побыть там, можно осмотреться, увидеть этот блеск воды, облака, которые над тобой проносятся, услышать, как шелестят деревья или как спускается туман. Поэтому на них хочется смотреть и смотреть...

- Лучезарные, звонкие, музыкальные работы. Работы, радующие душу, - говорит председатель Гатчинского товарищества художников, Геннадий Садомовский.

- Меня поражает, как у Александра Гофмана земля, небо, природа сливаются в какое-то гармоничное целое, - признался гатчинский художник Иван Радюкевич. - Очень интересные, серьёзные работы — есть, чему поучиться.

На встрече со зрителями Александр Гофман приоткрыл тайны своей творческой лаборатории, показав небольшую коллекцию слайдов своей живописи — тренировочные этюды, зарисовки, портреты, ранние и поздние работы. Гармоничным дополнением выставки стали музыкальные импровизации Ивана Радюкевича.

Выставка живописи Александра Гофмана продлится в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна до 29 апреля.

Юлия Лысанюк