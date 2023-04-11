День профилактики пожаров прошел в Сиверской гимназии

Сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Дмитрием Долговым в стенах Сиверской гимназии проведен день профилактики.

Занятие по пожарной безопасности проводилось с учениками 1 и 2 классов. В ходе урока инспектор рассказал о соблюдении правил пожарной безопасности в быту, напомнил правила поведения при возникновении пожара. Ученикам разъяснены негативные последствия от неосторожного обращения с огнем и бытовыми электрическими приборами. В связи с приближающимися сезонными палами сухой травы детям доходчиво объяснили, чем опасна безобидная шалость, которая может обернуться не только нанесением материального ущерба, но и гибелью.

Не обошли вниманием и средства индивидуальной защиты органов дыхания. В качестве учебного пособия был использован противогаз ГП-5, который дети с большим интересом примерили на себя, а некоторые даже смогли самостоятельно разобрать и собрать его. Окончилось занятие раздачей памяток и общим фотографированием.

Подобные профилактические занятия, проводимые в образовательных учреждениях, позволяют прививать ребенку в ненавязчивой форме правила, соблюдение которых позволит ему обезопасить себя и своих близких.