Ленинградская область зовет в новый турсезон

«Кемпинги и глэмпинги — одни из самых популярных объектов отдыха в Ленинградской области. В настоящее время на территории региона насчитывается 63 обустроенных кемпинга, 6 из них — палаточные, 11 предоставляют комплексное размещение. Встречать путешественников у нас готовы 43 глэмпинга и 3 автомобильных кемпинга. Несмотря на обилие объектов, стоит заранее планировать отдых, поскольку глубина бронирования составляет от 2 до 3 месяцев. Больше всего кемпингов находятся в Приозерском, Выборгском, Ломоносовском и Всеволожском районах», — рассказал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.

Еще одно популярное направление для отдыха в Ленинградской области — экотуризм. Для любителей и ценителей природы в регионе доступны 38 обустроенных экологических троп, созданных в рамках проекта «Тропа47». На маршрутах установлены навигационные указатели и нанесена маркировка. Перед посещением рекомендуется обратить внимание на правила посещения троп, поскольку они находятся на особо охраняемых природных территориях.

Для любителей велоспорта область предлагает опробовать новые велосипедные дорожки в Волхове, Всеволожске, Выборге и Гатчине, в августе велодорожка появится в Тосно. Традиционно в Ленинградской области пользуется популярностью активный отдых: сплав на байдарках, каяках и сап-серфах по рекам и озерам. Популярными районами для активного водного туризма являются Приозерский, Выборгский и Гатчинский.

Кроме туристических маршрутов Ленинградская область приглашает на событийные и гастрономические мероприятия — фестиваль «Корюшка идет!», мотофестиваль «Балтик Ралли», музыкальный праздник «Дым над водой» и многие другие.