Детский слёт «Память великой Победы»

Мероприятие было организовано уполномоченным по правам ребенка в Ленинградской области Тамарой Литвиновой совместно с Ленинградским отделением Общероссийского благотворительного фонда «Российский детский фонд» в рамках проекта «Мы вместе» на средства гранта губернатора Александра Дрозденко.

На слет собрались детские поисковые отряды, представители школьных музеев и клубов военно-патриотической направленности – около 150 человек со всей Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа.

Ребята приняли участие в торжественно-траурном митинге у памятника «Детям Ленинградской земли, погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков» в Вырице. После чего в детском лагере «Маяк» состоялся слет «Память великой Победы», который открыла омбудсмен Тамара Литвинова.

Участников мероприятия приветствовали почетные гости: вице-спикер областного парламента Татьяна Тюрина, заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов, председатель Общественной палаты Ленобласти Юрий Трусов, председатель областного комитета по молодежной политике Марина Григорьева.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим в своем приветственном слове выразила признательность оргкомитету за то, что первый слет в рамках подготовки к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда проходит именно на гатчинской земле.

Также Людмила Николаевна отметила особую символичность слета делегаций разных субъектов Северо-Запада. Именно этому региону выпала одна из самых нелегких задач во время Великой Отечественной войны:

- Наша сила – в памяти. В годы войны Ленинградская, Новгородская, Псковская область, Карелия, Ленинград – все плечом к плечу стояли, защищая Родину. А как могло быть иначе? Пока мы едины – мы непобедимы, с этой истиной мы живем и побеждаем века.

Людмила Николаевна поблагодарила поисковиков – именно они сегодня являются связующей ниточкой с нашим героическим и трагическим прошлым. Глава гатчинской администрации пожелала детским поисковым отрядам продолжать их важную миссию – благодаря их работе мы по праву можем говорить сегодня: «Мы помним!».

Председатель совета регионального отделения «Поискового движения России в Ленинградской области» Александр Колоярский рассказал о проведении поисковых работ в 2022 году.

Участники слета презентовали результаты своей исследовательской и поисковой деятельности. С докладами выступили поисковые отряды из Выборга, Лодейного Поля, Кировского, Волховского, Ломоносовского районов, из Гдовской школы Псковской области. О своей работе рассказали военно-патриотические клубы из Кингисеппского района и Новгородской области, представители школьных музеев из Тихвина, Соснового Бора, Волхова и Лужского района.

Гатчинский район представляла Сиверская школа № 3 с проектом школьного музея «Книга памяти».