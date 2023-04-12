Ленобласть принимает форум «Мы в ответе за наших детей»

На площадке 13 апреля соберутся специалисты со всей страны, чтобы обсудить вопросы обучения самостоятельности людей с инвалидностью в социуме, быту, профессии и трудоустройстве. Также гости ознакомятся с мастерскими и Домом сопровождаемого проживания, посетят площадки предпринимателей – партнеров Мультицентра, где работают выпускники учреждения.

Мультицентр социальной и трудовой интеграции реализует адаптированные программы обучения востребованным рабочим специальностям и обеспечивает трудоустройство своих выпускников. Также при учреждении открыт Дом сопровождаемого проживания, где живут сироты с инвалидностью и ОВЗ.

Форум проводится 13 и 14 апреля Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.