Участвуйте в конкурсе и получите миллион!

Конкурс в 2023 году проводится под эгидой национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», ведь финансовая поддержка победителей и продвижение всех участников будет способствовать развитию бизнес-проектов, а значит, и росту количества предпринимателей, и числа занятых в сфере МСП.

Конкурс в 2023 году проводится под эгидой национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», ведь финансовая поддержка победителей и продвижение всех участников будет способствовать развитию бизнес-проектов, а значит, и росту количества предпринимателей, и числа занятых в сфере МСП.

Все номинации конкурса в 2023 году относятся к сфере творческих индустрий:

- «Лучший бизнес-проект в сфере искусства»

- «Лучший бизнес-проект в области телевизионного вещания, радиовещания, издания газет, журналов и периодических изданий»

- «Лучший IT-проект»

Участников и их проекты будут оценивать по таким критериям, как перспективность и релевантность проекта, значимость для социально-экономического развития региона, опыт и квалификация участника и вложение им в проект собственных или заемных средств. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 17 апреля, победителей определят 25 апреля. Лучшие в каждой номинации получат гранты в сумме до 1 млн рублей в зависимости от стоимости проекта.

Впервые за последние несколько лет проводится конкурс среди средств массовой информации области, большая часть которых тоже является субъектами МСП.

«Все положительные результаты, которых мы достигли, – рост количества субъектов МСП, самозанятых граждан, предпринимателей, получивших господдержку, получены, в том числе, благодаря постоянной информационной кампании, которую ведут комитет и региональный Фонд поддержки предпринимательства, - отметила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. – Конкурс поможет выявить и отметить самые интересные и эффективные проекты по популяризации деятельности малого и среднего бизнеса Ленобласти».

Конкурс «Проект на миллион» проводится с 2020 года. В прошлом году за миллион боролись претенденты из сферы легкой промышленности, IT и общественного питания. В номинации «Лучший IT-проект» победителем стал бизнес-проект Виталия Бугая, представителя Волховского района области. Проект его компании предусматривает цифровую трансформацию в различных сферах – от выдачи документов в МФЦ до создания сайтов для бизнеса.

Победителей конкурса поздравил Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Получение гранта нам позволило совершенствоваться внутри компании. Оптимизировать инструменты проверки удовлетворенности клиентов и инвестировать в управленческие навыки и средства контроля», — поделился Виталий Бугай.

Подробнее об условиях участия читайте на сайте комитета https://small.lenobl.ru/ru/news/59574/