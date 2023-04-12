Жители Ленобласти осваивают новые профессии

Топ-10 образовательных программ, которые выбирают наши земляки: «1С Разработчик», «Data-аналитик: старт карьеры», «Бухгалтер субъекта малого бизнеса», «Гид-экскурсовод. Основы экскурсоведения», «Графический дизайн с нуля до первых проектов», «Кадровый учет: администрирование трудовых отношений», «Менеджер по работе с маркетплейсами», «Психолог-консультант: с нуля до первого клиента», «Специалист по работе на маркетплейсах», «Тестировщик программного обеспечения».

«Нацпроект стартовал в 2019 году, за этот период по нему уже прошли профобучение 8,1 тыс. жителей Ленинградской области, из них почти половина ― 3,9 тыс. ― переобучились в прошлом году», ― рассказала председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

Цель программы ― содействие занятости отдельных категорий граждан путём организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. Принять участие могут безработные, зарегистрированные на Бирже труда, граждане в возрасте старше 50 лет и предпенсионеры, женщины в декретном отпуске, неработающие мамы дошкольников, работники под риском увольнения, беженцы из Украины, молодежь определенных категорий.

Узнать подробности, выбрать образовательную программу и подать заявку на обучение можно на портале «Работа России».

Напомним, в рамках нацпроекта «Демография» реализуется проект по модернизации службы занятости. Карьерные консультанты Центра занятости помогут индивидуально спланировать карьеру, выбрать направление профобучения и подобрать наиболее подходящую для человека вакансию с учетом его жизненной ситуации.