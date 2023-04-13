Как спланировать время накануне Пасхи и что надо обязательно успеть

С сердца и начнем, ведь главное в подготовке к празднику Пасхи не окраска яиц и выпечка куличей, а наше понимание, что же произошло две тысячи лет назад и почему мы это празднуем.

1. Цель последних дней Страстной недели и всего Великого поста - приблизить нас к осознанию того, что Иисус Христос совершил ради людей. Две тысячи лет назад в Иерусалиме Всесильный и Бессмертный по Своей божественной природе, Богочеловек Иисус Христос прошел добровольно весь земной путь человека - через страдания к смерти.

Именно эти страдания вспоминают в храмах на Страстной неделе. Предательство Иуды, одиночество и молитву до кровавого пота в Гефсиманском саду, арест и неправедное осуждение, отречение учеников, дорогу на Голгофу, позорную казнь - распятие под издевательства и улюлюканье толпы, смерть на Кресте. Но почему Всесильный и Бессмертный на это пошел, почему Он это сделал?

Из любви к нам, людям, Бог разделил с человеком весь его земной путь, вплоть до смерти. Но поскольку смерть была не властна над Богочеловеком, Христос воскрес. И Cвоим воскресением, Своей победой над смертью Он, Богочеловек, преобразил и наше человеческое естество, давая и нам, людям, шанс на бессмертие.

Причем слово "бессмертие" здесь используется не в метафорическом смысле, нет, в самом прямом. Когда христианство говорит о бессмертии человека, имеется в виду даже не бессмертие нашей души, которая неисчезаема, поскольку есть творение Божье. Речь идет о Воскресении из мертвых, которое ждет человека всего, целостно, во плоти - поскольку и Христос воскрес не Духом, а телесно. Как это будет происходить? Об этом лучше почитать не в газете и даже не в богословских трактатах. Об этом лучше всего услышать в храме - во время молитвы, нашего разговора с Богом.

Поэтому так важен праздник Воскресения Христова - он касается всех нас, и истовых верующих, и атеистов. И отмечать его надо в доме Божьем - в церкви. Значит, не будем тревожиться о том, успеем ли мы покрасить яйца, испечь куличи: бытовые треволнения - не самые подходящие чувства в канун Светлого Воскресения Христова.

2. Вся пасхальная служба посвящена радостной вести о воскресении Христа, поэтому так часто в пасхальную ночь звучат слова: "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!" Многие думают, что это своего рода приветствие христиан, но на самом деле это краткое исповедание нашей веры. А суть праздника расшифровывает уже главное песнопение богослужения Пасхи. "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав", то есть "Христос восстал из мертвых, Своею смертью победив смерть и пребывающим в могилах подарив жизнь".

Святые отцы считают: радость - главное чувство праздника Пасхи, и ее надо хранить - например, от суеты, которой мы так легко предаемся. А еще радость - это чувство, которое требует того, чтобы мы им делились. Поэтому Светлое Воскресение Христово неразрывно связано с делами милосердия. Пасхальные подарки раньше всегда собирали загодя, пасхальная благотворительность была такой же неотъемлемой частью жизни, как храм.

3. К праздничному богослужению стоит подготовиться заранее. Начинается оно около 23 часов в субботу. Верующие собираются в храме заблаговременно: народу на Пасху бывает много, чуть задержался - придется стоять на улице. Чтобы ничто не отвлекало от молитвы, стоит позаботиться о соответствующей одежде, рассчитывая, что в самом храме может быть жарко, а вот ночной ветер улицы, куда мы выходим во время крестного хода, может оказаться холодным. Не забудьте и про удобную обувь: начинаясь около 23 часов вечера, служба заканчивается порой в 3 часа ночи, и все это время придется стоять.

Пишу это и вспоминаю слова одного старенького больного батюшки, недавно ушедшего от нас: "У меня на Пасху всегда чудо случается! Перед Светлым Христовым Воскресением, бывало, просишь Господа, чтоб дал силы ножкам службу отстоять, а мне помолиться. Но как вошел в храм, так и воспарил - вслед за хором!.. Вышел из храма - опять ноги капризничают!"

Судя по тому, как много в наших церквях пожилых, это чудо знакомо многим: верующие любят делиться, как во время литургии забывают и про давление, и про боли в спине. Но вот если вы подхватили инфекцию, то от посещения церкви лучше воздержаться - это будет выражением вашей любви и ответственности перед ближними.

Не бойтесь, пасхальная радость не пройдет мимо, ведь по ТВ покажут трансляцию, тут и помолитесь. Праздничное пасхальное богослужение по ТВ начинается в субботу за час до полуночи. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает его в храме Христа Спасителя, праздничная служба включает в себя крестный ход, пасхальную заутреню с чтением знаменитого "Слова на Пасху святого Иоанна Златоуста" и Божественную литургию.

4. На Страстную верующие стараются непременно прийти на исповедь и причаститься. И хотя сделать это можно в любой день, больше всего желающих исповедоваться бывает в Великую среду. Ведь исповедуясь накануне Великого четверга, верующие потом причащаются в четверг утром - в память о том, что именно в этот день Господь установил Таинство Причащения.

5. Как питаться перед Пасхой? Страстная неделя - время самого строгого поста в году. Пост в Страстные дни стараются держать даже те, кто не соблюдал его во время предыдущих сорока дней. И тут надо быть крайне осторожным. Отчего-то в последнее время наши СМИ полюбили печатать календари поста, рекомендующие почти во все дни сухую невареную растительную пищу. При этом нигде не указывается, что это монастырский устав, причем самый строгий, Иерусалимский, завезенный в наши обители в XIII веке. Но даже тогда эти правила не были догмой для иноков - климат-то у нас посуровей, чем в Иерусалиме. Что касается мирян, то есть обычных верующих, не священнослужителей, то от них монашеских ограничений никто и не требовал.

Так как все же поститься перед Пасхой? Миряне в Страстную неделю едят обычную постную пищу - вареную, тушеную, но без мяса, рыбы, яиц, молочного. То есть разрешены все овощи, крупы, хлеб, макароны, грибы, морепродукты (кроме рыбы и икры), фрукты, ягоды, орехи, мед. Кто-то в эти дни берет дополнительное ограничение и не ест даже растительное масло, кто-то включает его в рацион. Жестких рекомендаций Церковь (в отличие от некоторых СМИ!) не дает. Напротив, больным или тем, кто много работает, Церковь советует ослабить пост. В Страстную пятницу миряне обычно не едят до двух часов дня- времени, когда в центр храма выносят плащаницу, символизирующую погребение Христа. После этого можно и подкрепиться. Понятно, что в сам праздник Пасхи, то есть после праздничного богослужения в ночь с 15 на 16 апреля пост отменяется. Нет поста и всю следующую неделю за днем Пасхи, называемую Светлой (с 17 по 22 апреля). Церковь не делает строгий пост обязательным условием, без которого нельзя отмечать Пасху. Нет. И в ответ на вопрос: "Можно ли прийти в храм на праздничную службу, если не постился?" - Церковь отвечает: "Не просто можно, но даже нужно!"

Отдельный разговор, если вы решили причаститься во время Божественной литургии в ночь с субботы на воскресенье. По церковной традиции мы перестаем принимать пищу не менее чем за шесть часов до времени причащения. Значит, если мы решили причаститься на Пасху, то после 18.00 15 апреля мы уже ничего не едим.

6. Дела домашние. Вот им священники советуют уделять время по остаточному принципу. Куличи с пасхами можно купить в магазине в любой момент, а вот удивительные по глубине службы Страстной недели бывают лишь раз в году. Наводить чистоту в доме не обязательно в Чистый четверг, лучше придите в этот день в храм, где идут удивительные по красоте службы. Даже освятить снедь можно не только в Страстную субботу, как мы привыкли, но и после ночного богослужения в день Пасхи.





Мария Городова

«Российская газета» https://rg.ru/2023/04/12/ne-propustit-radost-pashi.html

Фото freepick.com