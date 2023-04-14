Люди и Госуслуги. Решаем вместе

В 2023 году к платформе будут подключены также региональные операторы по обращению с ТКО, операторы по приему платежей в сфере жилищно-коммунального хозяйства, расчетные центры. Электронные формы «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение» размещены на сайтах и официальных страницах региональных и муниципальных органов власти и организаций в соцсетях.

«Выстраивать коммуникацию между властью и жителями региона становится все проще, потому что это доступно. Теперь можно делать все на одной странице: зайти в госпаблик учреждения, нажать там нужную кнопку. Речь не только про жалобы, но и про предложения. С использованием платформы обратной связи можно участвовать в общественных обсуждениях и публичных слушаниях, проходить опросы, голосовать, а результаты обратной связи от жителей должны находить воплощение в реализованных проектах», – вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк