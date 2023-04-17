Ленобласть активизирует догазификацию

По программе догазификации, разработанной по поручению президента России Владимира Путина, газ бесплатно подводят к земельным участкам с частными домами жителей и к социальным объектам.

Работы обсудили на заседании регионального штаба по газификации. Жители Ленинградской области подали уже более 25 тысяч заявок. Заключено 24008 договоров.

«Голубое топливо доведено до границ 11766 земельных участков с индивидуальными домами ленинградцев. А на то, чтобы провести работы внутри участка и в доме, регион выделяет субсидию из бюджета», — отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

Максимальный размер субсидии на возмещение части затрат по газификации индивидуального жилого дома в регионе составляет 300 тысяч рублей при газификации частных домов любой площади, находящихся в собственности ветеранов и (или) инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, или тех, где такие категории жителей прописаны. 200 тысяч рублей – при газификации частных домов любой площади у льготников: многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и других категорий. 180 тысяч рублей – при газификации прочих домовладений площадью не более 200 кв. м. Субсидией могут воспользоваться жители, прописанные по месту жительства в индивидуальном доме региона не меньше года. Часть средств можно направить на покупку газового оборудования: плиты, котла, водонагревателя, счетчика.