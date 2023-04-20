Диалог с властью

Первая отправка в Гатчине прошла торжественно – с почетными гостями и оркестром. Рано утром 19 апреля у памятника воинам-интернационалистам на короткий митинг собрались новобранцы, сотрудники военкомата, представители гатчинской администрации и совета депутатов, юнармейцы и провожающие. Военный комиссар г. Гатчины Дмитрий Михайлов объявил о том, что первая команда призывников убывает на службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Семеро новобранцев будут служить в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.