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Диалог с властью

Ответы на вопросы, поступившие Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей Ленинградской области в ходе прямой телефонной линии

Рубрики:  Общество

Какие выплаты предусмотрены в Ленинградской области участникам специальной военной операции (далее – СВО) при получении ранений?

Отвечает комитет по социальной защите населения Ленинградской области.

В дополнение к федеральной выплате в Ленинградской области участникам СВО, получившим ранения,  предусмотрены единовременные денежные выплаты. В случае установления первой группы инвалидности выплата составит 1 млн рублей, при установлении второй или третьей групп – 750 тыс. рублей. При получении ранения, контузии и травмы, повлекших стойкое расстройство функций организма – 500 тыс. рублей.