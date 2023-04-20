Диалог с властью
Ответы на вопросы, поступившие Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей Ленинградской области в ходе прямой телефонной линии
Рубрики: Общество
Какие выплаты предусмотрены в Ленинградской области участникам специальной военной операции (далее – СВО) при получении ранений?
Отвечает комитет по социальной защите населения Ленинградской области.
В дополнение к федеральной выплате в Ленинградской области участникам СВО, получившим ранения, предусмотрены единовременные денежные выплаты. В случае установления первой группы инвалидности выплата составит 1 млн рублей, при установлении второй или третьей групп – 750 тыс. рублей. При получении ранения, контузии и травмы, повлекших стойкое расстройство функций организма – 500 тыс. рублей.
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