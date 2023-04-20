«Хорошие песни», или Урок доброжелательности

Напомним, проект «Киноуроки в школах России» реализуется с 2014 года. В рамках проекта создаются детские короткометражные художественные фильмы воспитательного назначения. Уникальность проекта состоит в том, что каждый киноурок, созданный в рамках проекта, создается исключительно как эффективный инструмент для воспитательных целей педагога.

В основу создания сценариев фильмов и проведения киноуроков легли 99 нравственных качеств человека. Чувство собственного достоинства, дружба, эмпатия и сопричастность, бескорыстие и многие другие человеческие качества... Идея в том, чтобы в каждом фильме раскрывалось какое-то одно из этих качеств или понятий. Фильм помогает учителям раскрыть ценностные ориентиры, рассмотреть глазами детей и подростков вопросы вечных духовных человеческих ценностей. После каждого просмотра остаётся время на короткое обсуждение увиденного. В итоге всё укладывается в длительность стандартного школьного урока.

Проект «Киноуроки в школах России» реализуется и на площадке Гатчинского молодежного коворкинг-центра. Участие в нем принимают подростки из гатчинских школ. 17 апреля гостями Центра стали ребята из «Дарины». Для просмотра и обсуждения им предложили фильм «Хорошие песни».

Главный герой короткометражки мальчик Дениска вместе с мамой едет в электричке. К ним подсаживается пожилая женщина, которая рассказывает о своем критичном отношении к современному миру и к подрастающему поколению. Услышав это, один из подростков предлагает своим товарищам спеть. В итоге позитивные, добрые песни, подхваченные всеми пассажирами, растопили лед недоверия и вернули женщине радость и надежду на будущее.

Во время обсуждения фильма ребята из центра «Дарина» очень четко подметили: тема этого киноурока — доброжелательность. Хорошие песни объединяют людей, а современные подростки совсем не такие, как думают некоторые взрослые. Главное — не бояться проявлять доброжелательность друг к другу, и тогда всё обязательно будет хорошо!

Посмотрев и обсудив фильм, ребята вместе со своими наставниками спели хорошие русские песни «Дорогою добра» и «Журавли».

- Мы освоили ещё одну возможность для воспитания в наших ребятах уважения и доброжелательности к старшему поколению, интереса к нашим русским песням, - отметила волонтёр, куратор проекта «Дарю добро» Гатчинской Школы третьего возраста, Вера Бондарева. - Надеемся на дальнейшие встречи!