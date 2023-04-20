Ленобласть: рекордные инвестиции и ускоренная газификация

Как отметил глава региона, за год в экономику Ленинградской области были инвестированы рекордные 545,7 млрд рублей, что выше уровня 2021 года почти на 12%. «Ленинградская область заняла 11 место среди всех субъектов Российской Федерации по объему инвестиций в основной капитал», — сказал губернатор.

По нацпроектам и областной адресной-инвестиционной программе введены в эксплуатацию 39 объектов социально-культурного назначения. В том числе, школа в Новогорелово, физкультурно-оздоровительные комплексы в Гатчине, Котельском, Каменногорске, бассейн в Аннино, школа и сад в Малом Карлино.

В 2023 году, по словам главы региона, планируется достроить и ввести в эксплуатацию 24 объекта, самые ожидаемые из которых ― школы в Мурино и Кудрово, здание ледовой арены в Волхове, физкультурно-оздоровительные комплексы во Всеволожске и Сертолово.

По итогам прошлого года Ленинградская область заняла 2 место среди регионов России по темпам решения проблемы с долгостроями и участниками долевого строительства — за год восстановлены права почти 7300 дольщиков по 143 проблемным объектам. В части расселения аварийного жилья в Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что новое жилье получили почти 3000 человек, а расселено около 33 тыс. кв. м.

Кроме того, за минувший год в Ленинградской области отремонтировано 333 километра дорог, благоустроено 119 общественных пространств и дворовых территорий, построено более 150 километров межпоселковых газопроводов, газифицировано почти 1400 домохозяйств — этот результат в два раза превышает итоги 2021 года.