Гонки, выставка редких автомобилей и концерт Леонида Агутина – на Игора Драйв
Двухдневный фестиваль скорости, драйва и музыки «GARAGE FEST Игора Драйв-2023» пройдет 5 и 6 августа на Автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленинградской области.
Рубрики: Спорт
Организаторы подготовили для гостей насыщенную развлекательную программу: выступления известных артистов и диджеев страны. Откроет большую концертную программу в субботу, 5 августа, Леонид Агутин.
Главным спортивным событием фестиваля станет 4-часовая гонка на выносливость «Russian Endurance Challenge-2023. На площадке фестиваля для зрителей пройдет выставка редких и коллекционных автомобилей от проекта «Автокультура», 4 этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS Europe-2023, а также лектории, мастер-классы и многое другое.
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