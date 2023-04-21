Наше время – время новых вызовов для органов местного самоуправления. Муниципальным образованиям региона важно выстроить единый подход к ведению инвестиционной деятельности. Яркий пример: только треть наших муниципалитетов участвуют в программе «Развитие транспортной системы Ленинградской области». А ведь этот проект посвящён ремонту дорог местного значения, которых в регионе насчитывается свыше 11 тыс. километров. Обеспечить эффективное участие муниципалитетов в инвестиционных программах позволит практика формирования проектных офисов, которая уже успешно применяется в Ленобласти.

Муниципалитетам также важно не упускать возможности привлечения федерального финансирования. Правительством страны разрабатываются программы по модернизации коммунальной инфраструктуры, строительству и ремонту мостов, расселению аварийного жилья. Особенно актуально для нас попадание в федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры.

Примеры высокой эффективности коммунального оборудования в Ленобласти уже есть. Например, быстро возводимые модульные очистные сооружения производства Республики Беларусь: до конца 2025 года будут возведены 139 таких станций. Большие резервы для развития территорий заложены при переводе мазутных и угольных котельных на газ. Приоритетными остаются программы газификации и догазификации поселений. Ведётся работа по цифровизации городского хозяйства: такой опыт накоплен в Гатчине и Сосновом Бору, Мельниковском сельском поселении Приозерского района, Пашском сельском поселении Волховского района.

Уже привычным стало благоустройство территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Наши жители гордятся своей малой родиной и голосуют за создание неповторимого, привлекательного и запоминающегося облика городов, посёлков, сёл. В то же время растёт конкуренция и требования к конкурсной документации. Местной власти важно синхронизировать проекты с планами ремонта инженерных сетей ЖКХ, установки осветительного оборудования.

На первый план выходят сегодня вопросы безопасности. На органы МСУ возложена постоянная работа по жизнеобеспечению населения. В том числе – обеспечение бесперебойной работы предприятий по производству муки и хлеба, точек общественного питания, сетей водоснабжения, бомбоубежищ и укрытий. Мы поддерживаем и будем поддерживать отрасли, попавшие под санкционные ограничения и запреты, начиная от снижения налогов и арендной платы до возможности переобучения сотрудников. Особое место в работе органов МСУ занимают вопросы поддержки военнослужащих, мобилизованных, членов их семей.

В динамично меняющемся мире растут и требования к служащим муниципальных образований. Среди основных тенденций – непрерывное обучение и персональная ответственность за порученное дело, открытость и постоянная работа в социальных сетях с целью освещения деятельности муниципалитетов и незамедлительного реагирования на предложения жителей.