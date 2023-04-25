Российские военные дарят игрушки и раскраски детям Донбасса

По словам волонтёров, которые регулярно ездят с гуманитарной миссией в новые регионы, развивающие детские книги и игрушки очень востребованы среди местных жителей. Подтверждают это и российские военнослужащие.

– Мы постоянно на связи с земляками, выполняющими задачи в зоне проведения СВО. Передаём им вещи, собранные жителями Ленинградской области, встречаемся, когда они возвращаются домой в отпуск. Во время одной из таких встреч боец поделился, что к нашим парням часто подходят дети и их родители и спрашивают, нет ли чего-то, с чем можно поиграть. Поэтому мы с Народным фронтом собрали партию игрушек и раскрасок. Эти подарки по дороге на передовую военные передадут маленьким жителям новых территорий, – рассказал координатор молодёжного крыла Народного фронта в Ленинградской области Павел Максимов.

Несколько сотен упаковок с игрушками добровольцы уже передали на передовую. Сейчас готовятся к отправке 2000 раскрасок различной тематики. Их для детей Донбасса помогли собрать бойцы Российских студенческих отрядов в Ленинградской области.

– Студенческие отряды, а особенно педагогические, понимают, как важен период детства. Именно поэтому мы решили поддержать наших друзей из Народного фронта в их добром деле, – отметила командир Ленинградского отделения Российских студенческих отрядов Елизавета Орлова.

Раскраски из штаба Народного фронта заберут военнослужащие при следующей ротации и отвезут детям в новые регионы.





Галина Синкевич